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ラ・リーガ会長のハビエル・テバス氏は、レアル・マドリーがバルセロナの評判に最大限の損害を与えるため、ネグレイラ事件を意図的に長引かせていると非難した。テバス氏は、首都のクラブが法的な不服申し立てを繰り返しているのは、スキャンダルを報道の見出しに載せ続けるための戦略的な動きだとの見方を示している。

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テバス、レアル・マドリーの動機に疑問

スペインの裁判所は現在、バルセロナが審判技術委員会（CTA）の元副委員長ホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラに行った支払いを調査している。スポーツ上の不正を証明する証拠は示されていないが、レアル・マドリーはこの問題を巡り、クラシコのライバルであるバルセロナを激しく追及している。

テバスは今回、首都のクラブの姿勢を公然と非難した。レアル・マドリーがこの調査に突然関心を示し始めたのは、バルセロナが物議を醸す欧州スーパーリーグ構想から撤退した後だと主張し、バルセロナを傷つけるために司法制度を武器として利用していると批判した。

「ガムのように引き延ばしている」

リーグのトップを務めるテバスは、レアル・マドリーの振る舞いを厳しく評し、ベルナベウでは被害妄想が広がっていると示唆した。

「彼らはネグレイラ事件をガムのように引き延ばしている。レアル・マドリーは、自分たちがプレーするすべてのスタジアムの審判用ロッカールームにネグレイラがいると思っている」。ワールド・イン・プログレス（WIP）の会議でのテバスの発言を、『AS』が伝えた。

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「レアル・マドリーより先に、我々が検察当局に出向いたことを思い出してほしい。レアル・マドリーの会長は、ネグレイラ問題が明るみに出た後も6カ月間、取締役会の一員だった。総会では、当時の友人のクラブがスーパーリーグに参加していた間、そのクラブを擁護していた。バルセロナが離脱した日に、すべてが変わったようだ」

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バルセロナへの攻撃は「容認できない」

テバスは、司法手続きが続く中でバルセロナの対外的なイメージを攻撃し続けるのは不当だと考えている。

「バルセロナへの絶え間ない攻撃は容認できないと、はっきり言わなければならない。この件は長期化しているからだ」とテバスは続けた。「必要であればバルセロナは責任を負わなければならない。しかし現時点では、何かの責任を問われることはない。手続きの長期化を求めているのはレアル・マドリーだからだ」

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さらに、こう締めくくった。「バルセロナの件はマンチェスター・シティの件とは無関係であり、マンチェスター・シティの件が司法の判断に影響を与えてはならない。判断はここスペインで下されなければならない」

スペインでの決着

スペインの司法制度は、欧州各地の注目を集める他のサッカー関連事件とは独立して、独自のペースで調査を続ける。テバスは、カタルーニャのクラブの状況と、マンチェスター・シティがプレミアリーグを相手に続けている争いを明確に区別し、イングランドでの判断がスペインでの手続きに影響することはないと強調した。

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最終的な司法判断が下されるまで、スペインを代表する2大クラブによるピッチ外での激しい非難の応酬が収まる気配はない。