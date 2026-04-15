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Live Scores, Stats, and the Latest News
LaLigaGetty
Alice Kopp

翻訳者：

ラ・リーガの放送・配信情報：テレビやライブストリームで試合を見られるのはどこ？

ラ・リーガ

ドイツでラ・リーガをライブ観戦したい？SPOXがレアル・マドリードやバルセロナをテレビ・ライブストリームで配信するサービスを紹介。

ラ・リーガは、時にスペインの長い夜に似ている。 ゆったり座って観戦していると、気づけば1-0のスコアが表示される。その1試合が、5試合を見るより多くのことを語る。スペインのトップリーグを逃さないために、確かな情報が必要だ。ドイツでラ・リーガを視聴するには？SPOXが答えをまとめて提供する。

ラ・リーガの放送情報はここでチェック：テレビとライブストリームを配信しているのは？

アスレティック・クルブ 対 オサスナ
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マヨルカ 対 バレンシア
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ジローナ 対 ベティス
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レアル・マドリー 対 アラベス
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エルチェ 対 アトレティコ・マドリー
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レアル・ソシエダ 対 ヘタフェ
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バルセロナ 対 セルタ
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レバンテ 対 セビージャ
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ラージョ・バジェカーノ 対 エスパニョール
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レアル・オビエド 対 ビジャレアル
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ベティス 対 レアル・マドリー
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アラベス 対 マヨルカ
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ヘタフェ 対 バルセロナ
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テレビ＆ライブストリーム：DAZNが独占配信

ドイツではDAZNがラ・リーガを独占配信。全試合を生配信し、レアル・マドリードやバルセロナなどのビッグクラブから注目度の低い試合までカバーします。

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A view of the Puma Orbita Fuego ElClasico editionGetty Images

ラ・リーガの放送情報はSPOXのライブティッカーで確認しよう。

SPOXも厳選した試合をライブティッカーで配信。重要な場面を見逃さないよう、ぜひご活用ください。 

ラ・リーガは同時刻開催が少なく、ほとんどが単独試合だ。

ラ・リーガではシーズン終盤を除き、ほとんどの試合が異なるキックオフ時間に設定され、複数試合同時開催は例外です。むしろ、各試合には独自の展開があり、膠着状態から一転してオープンな展開になることもあります。 レアルやバルサ、ダービーでなくても単独中継の方が臨場感を味わえます。

ラ・リーガの放送情報は以上です。大会概要へ

大会ラ・リーガ（スペイン）
チーム20
シーズン形式38節（ホーム＆アウェイ）
ドイツでの放送DAZN（ライブストリーム）
主なキックオフ時間主なキックオフ時間：金・月曜21:00、土・日曜14:00／16:15／18:30／21:00
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