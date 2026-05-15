ラ・リーガは、時にスペインの長い夜に似ている。 ゆったり座って観戦していると、気づけば1-0のスコアが表示される。その1試合が、5試合を見るより多くのことを語る。スペインのトップリーグを逃すことなく観戦するため、明確な情報が必要だ。ドイツでラ・リーガをどこで見られるのか、どうすればストリーミングにアクセスできるのか。SPOXがすべての情報をまとめて提供する。

ラ・リーガの放送情報は以下から確認できます。テレビとライブストリームの配信局を一目でチェックしましょう。

テレビ＆ライブストリーム：DAZNが独占配信

ドイツではDAZNがラ・リーガを独占配信。全試合を生配信し、レアル・マドリードやバルセロナなどのビッグクラブから注目度の低い試合までカバーします。

DAZNのプランを選び、ラ・リーガをライブ配信で楽しもう。

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ラ・リーガの放送情報はSPOXのライブティッカーで確認しよう。

SPOXも厳選した試合をライブティッカーで配信。重要な場面を見逃さないよう、ぜひご活用ください。

「全試合同時中継」ではなく「個別中継」が基本です。

ラ・リーガではシーズン終盤を除き、ほとんどの試合が異なるキックオフ時間に設定され、同時開催は例外です。むしろ、これは悪いことではありません。各試合には独自の展開があり、膠着状態が続いたり、突如オープンな展開になったりもします。 レアルやバルサ、ダービーでなくても単独中継の方が臨場感が高い。試合の流れの中で生まれる小さな瞬間を、ストリーミングならより肌で感じられるからだ。

ラ・リーガの放送情報は以上です。大会概要へ