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アトレティコ・マドリーのCEOを務めるミゲル・アンヘル・ヒルが、去る火曜日、ラ・リーガの副会長職を辞任した。

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今回の辞任は、ハビエル・テバスとラ・リーガが欧州のクラブ団体に秘密裏に資金を提供していたとされる問題をめぐる論争を受けたもので、ラ・リーガ会長の立場にとって打撃となる。

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アトレティコ・マドリーのCEOは、2020年に副会長に就任して以来、テバスを支える最も有力な人物の一人だった。しかし、ラ・リーガの総会の場で役職から退くことを決断した。

アトレティコ・マドリー側は、スケジュール上の問題を辞任の理由として挙げており、後任にはオスカル・マヨが就任する。

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だが、マドリードのメディアは、テバスがラ・リーガによるユニオン・オブ・ヨーロピアン・クラブズ「UEC」への資金提供を認めたことを受け、緊張が高まっていると報じている。

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フランスの『RMC』によれば、ヒルの退任はラ・リーガ会長の立場を弱めるおそれがある。テバスはリーグ屈指のビッグクラブの支持を失うことになり、しかもレアル・マドリー、バルセロナとの対立はなお続いている。

スペイン紙『アス』と『マルカ』によると、ミゲル・アンヘル・ヒルが辞任した理由は、ラ・リーガがユニオン・オブ・ヨーロピアン・クラブズ「UEC」に最大100万ユーロの資金を提供していたことにあるという。

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ハビエル・テバスは当初、欧州サッカークラブ協会「EFC」と競合する同団体へのいかなる支援も否定していた。しかし最終的には、ラ・リーガが数年前から、リーグ所属クラブにもラ・リーガ内のクラブ代表者にも知らせることなく、その資金の一部を負担してきたことを認めた。

「UEC」にはユニオン・サン=ジロワーズやバーンリーなどが名を連ねており、スペインからもオサスナ、グラナダ、ラス・パルマスが加盟している。

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ヒル自身は欧州サッカークラブ協会「EFC」の理事会メンバーであり、欧州サッカー連盟（UEFA）の理事会メンバーでもあった。報道によれば、テバスとラ・リーガが競合団体を支援していたことが明るみに出たため、ヒルは利益相反の可能性を避けようとしたという。

この資金提供はラ・リーガのクラブの間で大きな怒りを呼んでいる。『RMC Sport』の取材に応じたスペインの関係者によると、一部のクラブはラ・リーガと「UEC」の関係の実態に懸念を抱いているという。

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さらに論争に拍車をかけたのが、同団体が11月16日、欧州サッカー連盟と欧州サッカークラブ協会「EFC」を相手取り、欧州委員会に申し立てを行ったことだ。両者が2023年に締結した協定書をめぐり、支配的地位を濫用していると訴えている。

こうした一連の動きが、ヒルにラ・リーガ副会長の職を退く決意をさせるには十分だった。

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火曜日の総会後、ハビエル・テバスは、レアル・マドリー、ラージョ・バジェカーノ、そして名前が明かされていないもう1クラブを除く大多数の承認を得たことで、各クラブの不安を和らげようと努めた。

ラ・リーガ会長は「X」への投稿で、次のように述べた。「各クラブはラ・リーガの経営陣への支持をはっきりと改めて示してくれた。通常総会において、圧倒的多数で決算と予算が承認されたことは、我々がこれからも一丸となって取り組み、いつもそうしてきたようにスペインのプロサッカーを成長させていくための後押しとなる」

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さらに、前副会長への感謝も表し、「ラ・リーガ第一副会長としての仕事、そしてこれまでの長年にわたる協力に対し、ミゲル・アンヘル・ヒルに特別な感謝を伝えたい」とつづった。