バルセロナは、土曜日の夜に行われたラ・リーガ第30節のアトレティコ・マドリード戦で、2対1の貴重な勝利を収め、多くの成果を得た。

試合は数々の波乱に富み、その興奮をさらに高めた。前半終了間際はまさに狂乱の様相を呈し、両チームが1点ずつを挙げたほか、アトレティコ・マドリードのニコラス・ゴンサレスが退場処分となった。一方、後半終盤にはドラマチックな展開が続き、決勝点となるゴールで幕を閉じた。 （87分）でベテランのロベルト・レヴァンドフスキが同点を破り、カタルーニャ勢に勝利をもたらした。

バルセロナの連勝が続く中、ブルガラーナはレアル・マドリードとの勝ち点差を7に広げ、リーグ戦残り8節を残して着実に優勝へ近づいている。

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また、ハンス・フリック監督率いるチームは今夜、驚異的な記録を樹立した。バルセロナは、アトレティコ・マドリードの本拠地でリーガ・エスパニョーラにおいて4連勝を達成した唯一のアウェイチームとなった。

さらに、試合後のスクワカの統計データは、今シーズンの両チームの対照的な姿を浮き彫りにした。

同サイトは、バルセロナがリードを許した状況から最も多くの勝ち点を獲得しているチームであることを強調した。獲得した勝ち点は21で、これはチームの反撃力、試合の流れを変える能力、そして粘り強さを反映している。一方、アトレティコ・マドリードは全く対照的で、リーガでリードしていた状況から22勝ち点を失っている。

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