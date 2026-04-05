ラ・マシアからスタンドへ…ハムザ・アブドゥルカリームに何が起きているのか？

スペイン紙『スポルト』は、エジプト人若手FWハムザ・アブド・アル＝カリームが、今シーズンのバルセロナ・アカデミーを代表するスターの一人として頭角を現していると報じた。彼の加入には、特にエジプトのサッカー界において、大きな期待と熱狂が寄せられている。

同紙は、同選手が加入当初から注目を集めていると報じた。それは、彼がカタルーニャのクラブでプレーする初のエジプト人であるだけでなく、多様な攻撃スタイルを重視する「ラ・マシア」のシステムの中では珍しい、古典的な「9番」タイプの純粋なストライカーであるためでもある。

さらに『スポルト』紙は、ハムザが身長190cmを超える強靭な体格を持ち、卓越した身体能力を備えた得点力のあるストライカーであると付け加えた。 しかし、これまでのプロ経験がすべてエジプト国内に限られていたため、適応期間が必要だった。彼は以前、アル・アハリのトップチームでプレーし、アフリカチャンピオンズリーグにも出場していた。

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報道によると、同選手はバルセロナのユニフォームを着て公式戦デビューを果たすために多大な努力を払った。手続きを完了させるためにエジプトへ帰国せざるを得ず、その結果、加入から約2ヶ月後の3月8日まで出場が延期された。

公式デビューは、ホエスカとのセグンダ・ディビシオンB（U-21リーグ）の試合だった。彼はPKを獲得しゴールを決めるなど、早々に存在感を示した。この試合でバルセロナは勝利を収めることはできなかったが、選手にとって特別な瞬間となった。

その試合以降、ハムザは数試合に出場したが、デビュー戦で示した目覚ましいパフォーマンスを維持することはできなかった。彼はルゴで行われたユースコパ・デル・レイの準決勝で先発出場したが、3月21日のダム戦での敗戦において30分間プレーしたのが、彼の最後の出場となった。

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同紙は、ナステック戦での彼の欠場が疑問を呼んだと指摘した。特に、アジャイ・タヴァレスが初めて先発出場したこの試合では、彼がピッチの壁に激突して病院に搬送されるという激しい事故が発生していたからだ。

しかし『スポルト』紙は、このエジプト人FWの欠場理由は軽度の筋肉損傷によるものであり、それが出場を阻んだと説明した。また、同選手は国際試合の休止期間中に代表チームには合流しなかったが、バルセロナ・アトレティコ対サン・アンドレスの試合を観戦するためにスタンドに姿を見せていた。

同紙の報道によれば、この怪我は深刻なものではなく、長期離脱には至らない見込みだが、アレックス・ゴンサレスが93分に決めた劇的なゴールによりバルセロナが辛勝したこの試合には出場できなかった。この勝利により、チームはエスパニョールと並んでユース・プレミアリーグの首位争いに残ることとなった。

同紙は記事の締めくくりとして、選手の離脱期間がまだ正確には定まっていないものの、回復が順調に進めば1週間から2週間以内に復帰できる見込みであると伝えた。