ラ・ポルタ、ニューヨークからバルセロナの驚きの移籍を発表

バルセロナ会長のフアン・ラポルタは、 ニューヨークから、ガーナ人ウイングのアブドゥル・アジズ・イッサをリザーブチームに完全移籍させると発表し、同選手がドイツ人監督ハンス・フリックの指揮下で「トップチームと共にトレーニングを行う」と明言した。これは、クラブが新たなストライカーを熱心に探している最中での予想外の動きである。

カタルーニャ紙『スポルト』によると、この発言はラポルタ会長のニューヨーク滞在中に飛び出した。同会長はニュージャージー州メットライフ・スタジアムで行われる2026年W杯決勝（スペイン対アルゼンチン）観戦のため現地に滞在し、準決勝のフランス戦も観戦していた。

街を歩いていた際、ガーナ人の男性がラポルタに声をかけ、ドリームズFCからバルセロナ・アスレティックに2年間レンタル移籍していたアズィーズ・イッサの今後を尋ねた。 「アズィーズは知っている。リザーブチームに迎え、今はトップで練習している。素晴らしい選手だ」

レンタル期間は昨年6月30日に終了し、当初は完全移籍の予定はなかったが、会長の発言は方針変更を示唆する。

『スポルト』によると、このアフリカ出身のウインガーは週末にガーナを出発し、日曜にバルセロナへ到着する予定で、7月20日（月）から始まるフリック体制のトレーニングに参加する。

この発表は、バルセロナがフリック監督が求める「9番」ストライカーを模索している最中に行われた。候補の一人、アトレティコ・マドリードのアルゼンチン人FWジュリアン・アルバレスは、 ドイツ人監督とスポーツ部門にとって依然として最良の選択肢だが、アトレティコとの関係が緊張していることや、同クラブが選手の売却を断固として拒否していることから、カタルーニャのクラブは他の代替案を模索せざるを得なくなっている。