ラース・ウネルシュタルが今季もFCトゥウェンテの正GKを務めるかどうかは、極めて不透明だ。ドイツ人GK（36）には最近、ジョエル・ドロメル（29）というライバルが加わっており、ジョン・ファン・デン・ブロム監督はまだ明確な見解を示していない。

トゥウェンテは木曜日、スロバキアのFC DAC 1904を6-0で圧倒し、まさに夢のような夜を過ごした。これにより、来週行われるカンファレンスリーグ予選3回戦第2戦は形式的なものになりそうだ。

その時に誰がゴールマウスに立つのかは、まだ分からない。だが、より注目されるのは今週末に誰が先発するかだ。トゥッカースは日曜日、アベ・レンストラ・スタディオンでscヘーレンフェーンとのエールディヴィジ開幕戦に臨む。

ウネルシュタルはここまで、今季のトゥウェンテの公式戦すべてでゴールを守っており、木曜日もそうだった。大きな違いは、今週加入が発表されたドロメルが今回はベンチ入りし、経験豊富な守護神のポジションを狙っていることだ。

ファン・デン・ブロム監督は記者会見で、Voetbal International から近いうちに明確になるのかと問われた。「それは分からない。ジョエルは非常にいいGKだが、ラースもそうだ」

「今日もラースは重要な場面で再びいくつか素晴らしいセーブを見せた。彼には一度も失望させられたことがないし、ジョエルはクラブに来てまだ2日しか経っていない。そこについても、試合ごとに何が必要か、そしてGKたちがどう回復しているかを見ていく」

「GKは通常ローテーションしないのは理解しているが、実際にはそれも十分可能だ。まだ決断は下さない。彼らに自分たちで競わせればいい」とファン・デン・ブロム監督は語った。

ウネルシュタルは長年にわたり、デ・フロルシュ・フェステで正GKかつ信頼できる守護神と見なされてきた。ただ、ドロメルがスパルタ・ロッテルダムで素晴らしいシーズンを送り、自身より7歳若く、さらにトゥウェンテでのプレー経験（2015年～2021年）があることも理解している。

一方で、ファン・デン・ブロム監督はFWのポジションについては、よりあっさりと決断を下したようだ。サム・ラマースは昨季の第一FWだったが、現在は第3FWに降格している。