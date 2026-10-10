13分が経過すると、紙飛行機や紙くず、スーパーボールが大量にスタンドからピッチへ向かって飛び込んだ。ラージョ・バジェカーノのサポーターは、これによってクラブ首脳陣への不満を表明した。

ファンが掲げたボードには「プレサ、今すぐ出ていけ！」と書かれていた。ラウル・マルティン・プレサはラージョの会長で、そのメッセージは「今すぐ出ていけ！」あるいは「今すぐ消えろ！」というものだった。

主審のホセ・マリア・サンチェスは、まず数分間にわたって試合を中断した。その間、ラージョとアスレティック・ビルバオの両チームは、元BVB指揮官のエディン・テルジッチとともにカンポ・デ・フトボル・デ・バジェカスのピッチ脇にとどまり、警備員がピッチ上の物を撤去した。

しかし、試合再開からわずか数分後、0-0の状況で同じ事態が繰り返された。サンチェス主審は再び中断を余儀なくされ、両チームのキャプテンと関係者との協議の末、打ち切りを決断した。

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ラージョ・バジェカーノのファンは何を批判しているのか？

マドリードのクラブの組織化されたファン集団は、試合中止後にXで声明を発表し、プレサを中心とするクラブ首脳陣への抗議を説明するとともに、多くの आरोपを記した。その声明では、バジェカスでの出来事は、施設の状態やクラブ運営、そしてスタジアム使用許可をめぐる対立に対する長年の不満の表れだとしている。この対立により、チームはホーム開幕戦をブタルケで戦わなければならなかったという。

この背景として、7月に文化・観光・スポーツ省が、ラージョの本来の本拠地に重大な安全上の欠陥があるとして、新シーズンのラ・リーガ最初の3試合を別のスタジアムで行うよう決定していた。

ファンは文書の中でさらに、状況は「耐え難い」とし、今後さらなる行動を取ると予告した。「ラージョのファンはこれを許さない」

今季のスタートは両チームとも波があった。ラージョは2勝2分け3敗で13位。テルジッチ率いるビルバオは直近4試合負けなし（2勝2分け）を維持している。一方で、バスク勢は最初の2試合を落としていた。