「ランボの状態は最悪だ」。HSVのメルリン・ポルツィン監督は、レンベルクの状態について問われた後、Skyのマイクに向かって沈痛な声でそう語った。どうやら26歳のMFは土曜午後、十字靱帯の負傷を負ったようだ。

その負傷の正確な状態や、守備的なボールハンターである同選手がどれほどの期間離脱するのかは、今後の精密検査を待たなければならない。

最悪の場合、レンベルクのシーズンはわずか5試合を終えた時点で終了する可能性もある。

ジンスハイムで行われたHSVのアウェーゲームで、レンベルクは34分、中盤での何でもない競り合いの後、自ら交代が必要だとベンチに向かって合図した。かつてキールでプレーしたこの選手は一度は立ち上がったものの、数分後にはプレー続行不可能に。41分にミロ・ムハイムがレンベルクに代わってピッチに入った。

ニコライ・レンベルクの交代後、試合はどう進んだのか？

ハンブルクの主将が退く時点で、チームはユスフ・ポウルセンの得点によって1-0とリードしていた。しかしホッフェンハイムは、HSV守備の要セバスティアン・ボルナウのオウンゴール（45＋6分）と、新たに代表入りしたバンバーゼ・コンテの得点（53分）で試合をひっくり返した。もっとも、ベルナルドにイエローレッドカードが出た後、HSVは数的優位の中で反撃。テレム・モフィが同点弾を決めると（83分）、レンベルクの代役ムハイムがアディショナルタイムにアウェーチームの3-2勝利をもたらした（90＋4分）。

レンベルクは2025年にホルシュタイン・キールからHSVへ加入し、ロートホーゼンでの最初のシーズンから不可欠な主力として活躍していた。ジンスハイムで負傷するまで、可能だった40試合のブンデスリーガ戦のうち37試合で90分間ピッチに立っていた。欠場は累積警告による出場停止の2試合だけだった。