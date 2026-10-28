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ランスは、金曜日に行われるリールとのリーグ・アンのダービーへの自クラブのサポーターの遠征を禁止した。クラブ・ブルッヘでの危険な行為が「越えてはならない一線を越えた」としている。ベルギーでは火工品によって障害のあるサポーターたちとスタジアム係員1人が負傷しており、これを受けてUEFAはランスに対し、RBライプツィヒとリヴァプールとのチャンピオンズリーグのアウェー戦のチケット販売を禁止していた。

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ランス、リールとのダービーでサポーターの遠征を禁止

ランスは、金曜日に行われるリールとのノール・ダービーにサポーターが遠征することを禁止した。クラブ・ブルッヘに敗れたチャンピオンズリーグの試合で、観客による騒動が起きたことを受けての措置だ。ランスは10月21日にベルギーで0-3と敗戦。その後、UEFAは火工品への点火と投げ込み、スタジアム内での器物損壊を理由にランスのサポーターを処分していた。

UEFAはさらに、今後のRBライプツィヒ戦とリヴァプール戦に向けたアウェーチケットの販売をランスに禁止した。クラブは以前から、欧州大会のアウェーチケット販売禁止処分が執行猶予中であるとサポーターに警告しており、その処分が今回適用された。

障がいのあるサポーターと運営係が負傷

ランスは水曜日に発表した声明で、ブルッヘでの試合中に投げ込まれた火工品によって「クラブの障がいのあるサポーターが直接負傷した」と明かした。試合当日の運営係も負傷したという。クラブは、アウェー席で起きた事態が容認できる範囲を大きく超えていたと明言した。

声明には「今回の事態は、スタンドでサポーターが思いを表現する際に時折見られる演出の範囲をはるかに超えている。一線を越えた。その一線は暗黙のものではなかった。昨季行われた協議を経て、クラブとサポーター団体が共同で定めたものだ。……その際に双方が交わした約束は、単純な原則に基づいていた。個人や試合に関わる人々の安全を、決して危険にさらしてはならないということだ」と記されている。

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ランス、処分と再発防止を目指す

これを受け、ランスは金曜夜にスタッド・ピエール・モーロワで行われる一戦について、自クラブのサポーターにはチケットを販売しない。同スタジアムはリーグ・アンの試合でアウェーサポーターを2000人収容できる。フランス北部にある両クラブの距離はわずか約27キロで、激しいライバル関係にある。

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声明はさらに「クラブは、全員が守ると約束した責任ある行動が軽視されたと考えている。この決定には、処分と再発防止という二つの目的がある」と続けた。ランスは、この措置がサポーターに大きな失望を与えることを認めつつも、「さらなる騒動のリスクを冒すつもりはない」と強調した。

ランスの今後

ランスはリーグ・アン7位、リールは3位でダービーを迎える。金曜日の対戦は上位争いにおいて重要な一戦となる。

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昨季2位となり、初のクープ・ドゥ・フランス優勝を果たしたランスは、今後のチャンピオンズリーグでのRBライプツィヒ戦とリヴァプール戦にも、遠征サポーターなしで臨まなければならない。



