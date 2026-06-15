ラロハを困らせた…カーボベルデのGKにとって素晴らしい夜

2026年W杯開幕戦でカーボベルデのGKジョズミア・フォジニアは、スペインとのスコアレスドローを支え、近年屈指の好パフォーマンスを示した。

40歳のフォジニアは、初戦無失点の最年長GKとなった。

前半だけで4セーブを記録し、これはカタールのマフムード・アブ・ナダと並んで今大会のハーフタイムまでの最多タイ。

また、スクワッカのデータによると、ヴォジニアは2018年以来、ワールドカップの1試合でペナルティエリア内で6回以上セーブして無失点に抑えた初のGKとなった。

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この試合では合計7セーブを記録。過去3大会で7セーブ以上しながら無失点だったGKは4人目となった。

ギエルモ・オチョア（メキシコ、2018年対ドイツ戦）9セーブ。

パトリック・ピッチ（オーストラリア 2026年 トルコ戦）8セーブ。

デヴィス・イバシ（カメルーン、2022年対ブラジル戦）7セーブ。

同サイトによると、フゾニアは29/42本のパスを成功させ、27本のシュートに対して7セーブ（PA内6、PA外1）、クロスを3本キャッチした。

この驚異的なパフォーマンスで、優勝候補スペインから歴史的勝ち点を奪った。スペインの攻撃力に疑問が残る結果となった。