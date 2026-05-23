オランダ代表DFヴィルジル・ファン・ダイクが、作家ラレ・ギュルの心を掴んだ。彼女はポッドキャスト『Lightless Lounge』で明かした。

独身である28歳のギュルの恋愛事情はメディアの注目を集めている。彼女は歌手ヤン・スミットや司会者ウンベルト・タンも魅力的だと述べた後、話題はサッカー選手に移った。

「実はオランダのサッカー選手たちに夢中。もちろん、みんなに人気だから私にはチャンスなんてないけど、特にヴィルジル・ファン・ダイクはセクシー」と語った。

リヴァプールのディフェンダーだけが好みではない。「デンゼル・ダムフリーズやシャビ・シモンズも好き。ノア・ラングはタトゥーが多く、モロッコ訛りが強いわ。メンフィス・デパイもね。見るのは楽しいけど、中身は分からないわ」

ダムフリーズ、ファン・ダイク、ラングには交際相手や子供がいる。シモンズとメンフィスは私生活を明かしていない。

ロニー・フレックス

彼女は「今まで無名の人としか付き合ったことがないから、話題作りにもなって有名人と付き合ってもいいかも」と前向き。先日RTL Boulevardでラッパーのロニー・フレックスと楽しいデートをしたと明かした。

ギュルによると2人は友人として仲が良かったという。34歳のロネル・プラッシャートは以前デミ・デ・ボーアと交際し、元代表ロナルドは彼の次男レミの祖父だ。