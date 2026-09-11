オーストリア紙『Kurier』と『Krone』の情報によると、金曜日に予定されている監督機関の会合で、ペーター・シェッテルとの最終的な決別が近づいているようだ。

9年にわたる在任期間の終わりが迫っている理由は、ラルフ・ラングニック監督との埋めがたい対立にあるという。スポーツディレクターであるシェッテルは、スポーツ部門を率いる2人の決定的な人物の関係が修復困難なほど損なわれていると見なされているため、協会内ではすでに傍流へ追いやられているようだ。

ÖFB内部の雰囲気がもはや良好ではないことは、マルク・ヤンコも認めている。元代表選手で現在は『Sky』の解説者を務める同氏は、この動きについて「舞台裏の話を聞けば、そこまで驚くことではない」と語った。

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ラルフ・ラングニックとペーター・シェッテルの関係は、すでに修復不能か

スポーツディレクターとドイツ人指揮官の関係は、すでにかなり前から完全に壊れていたようだ。かつてストライカーとして活躍したヤンコは、「シェッテルとラルフ・ラングニックは、あまりうまく機能していなかった」と説明。「実際、ラングニックはここしばらく、自分にとって重要なあらゆることについて、ペーターを通さず、別の人物を介して進めている」と明かした。

これにより、オーストリアサッカー協会における極めて成功した時代が終わりを迎えることになる。59歳のシェッテルは2017年に協会での職務に就任。当初はU-19代表監督として据えられたが、わずか2カ月後にはスポーツ部門全体の責任者へと昇格した。彼の指揮の下で、代表チームはスポーツ面で成功した時期を経験した。

オーストリアは2大会連続で欧州選手権出場を果たした。2021年、そして2024年の両大会で、ÖFBチームはともにベスト16入りしている。

オーストリアでペーター・シュッテルの後任となるのは誰か？

その在任期間における最大の節目を、協会は最終的に昨夏に迎えた。28年ぶりとなるW杯本大会出場を初めて果たしたのだ。その大会では、代表チームは16強で後の世界王者スペインに敗れた。

空席となるポストの後任は、公式にはまだ決まっていない。しかし『Krone』によれば、すでに内部の本命が浮上しているという。セバスティアン・プレードルの名が挙がっている。

かつてブンデスリーガでプレーし、長年にわたってブレーメンでプレーした元プロ選手は、2024年からÖFBの育成部門を率いている。協会内ではその仕事ぶりへの評価も高い。ただ、シェッテルと比べた際の決定的な優位性は、何よりラルフ・ラングニックとの非常に良好な関係にあるだろう。