ÖFBは、このポジションの「今後の戦略的な方向性と役割設計に関する見解の相違」があったと説明した。

報道によると、9年間の在任が終わる理由は、チーム監督ラルフ・ラングニックとの埋めがたい対立にあるという。スポーツディレクターは協会内で事実上の閑職に追いやられており、スポーツ部門を率いる2人のキーパーソンの関係は、修復困難なほど損なわれているとみられていた。

「私は下された決定を受け止める。同時に、非常に成功した9年間にわたって良好で協力的な関係を築いてくれた全職員、とりわけスポーツ部門に感謝したい」と、ÖFBの声明でシェッテルのコメントが伝えられた。

ÖFB内の空気がもはや良好ではなかったことは、マルク・ヤンコも認めている。元オーストリア代表選手で、現在はSkyの解説者を務めるヤンコは、この状況について「舞台裏で話を聞けば、そこまで大きな驚きではない」と語った。

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ラルフ・ラングニックとペーター・シェッテルの関係は、もはや修復不能か

スポーツディレクターとドイツ人指揮官の関係は、すでにかなり前から完全にこじれていたようだ。かつてのストライカーは、「シェッテルとラルフ・ラングニックの間は、あまりうまく機能していなかった」と説明。「実際、ラングニックはここしばらく、自分にとって重要なことについては何でもペーターを通すのではなく、ほかの人物を通していた」と続けた。

これにより、オーストリアサッカー協会における極めて成功した時代に終止符が打たれることになった。59歳のシェッテルは2017年に協会での職務に就任。当初はU-19監督として迎えられたが、わずか2カ月後にはスポーツ部門全体の責任者へと昇格した。彼の統括の下で、オーストリア代表はスポーツ面で成功の時期を迎えた。

オーストリアは2大会連続で欧州選手権出場を果たし、2021年と2024年の両大会でÖFBチームは決勝トーナメント1回戦に進出した。

オーストリアでペーター・シュッテルの後任となるのは誰か？

在任期間の最大の節目は、昨夏に協会が28年ぶりとなるW杯本大会初出場を果たしたことだった。その大会でチームは16分の1決勝で、後に世界王者となるスペインに敗れた。

空席となったポジションの後任は公式にはまだ決まっていないが、Kroneによると、すでに協会内部の有力候補が浮上している。セバスティアン・プレドルの名前が取り沙汰されている。

ブレーメンで長年プレーした元ブンデスリーガ選手は、2024年からÖFBの育成部門を率いている。協会内ではその仕事ぶりが高く評価されている。ただ、シェッテルと比べた際の決定的な強みは、何よりもラルフ・ラングニックとの非常に良好な関係にあるようだ。