2026年ワールドカップのスペイン代表初戦まであと2日。 アーセナル所属のGKデビッド・ラヤは、オナイ・シモンから正GKの座を奪うため、月曜日のカーボベルデ戦でルイス・デ・ラ・フエンテ監督の選択を難しくすると語った。

代表合宿での会見では「チームは皆幸せで、試合を楽しみにしている」と語った。 初戦勝利へ全力で臨む」と語った。GK競争についても「自然な流れで向き合っており、チームは健全だ」と強調した。

「互いに刺激し合い、より良い選手になって監督を悩ませたい。出場する者は全力を尽くし、ベンチに回る者はチームを支える」と続けた。

外部での議論がGKに影響を与えるか問われると、ラヤはチームメイトのオナイ・シモンを称賛し、こう語った。 「誰がプレーしても、ゴールキーパーは確かな手に委ねられている。オナイは高いパフォーマンスでUEFAネーションズリーグや欧州選手権制覇に貢献し、チームにとって極めて重要な存在だ」

挑戦と野心

プレミアリーグでプレーしていることから軽視されているのではないかとの質問には、「そうかもしれないし、そうでないかもしれない。メディアが議論を呼ぶのは当然だ。代表に初招集されたとき、人々は私のことを疑った。自国を代表できるよう、成長するために全力で努力している」と胸を張った。

デ・ラ・フエンテ監督には「この議論は全員に向けたもの。月曜の試合で監督の選択を難しくしてやる」と宣言した。

ガルシアとの関係

チームメイトでバルセロナGKフアン・ガルシアについても「関係は最高だ。彼はいつも笑顔で意欲的で、スキルも完璧。一緒にプレーでき光栄だ。彼がいたからこそバルセロナは楽に優勝できた」と絶賛した。

長期にわたってイギリスに住んでいるためイングランド代表入りする可能性を聞かれると、「一度も考えたことがない」と即答した。 自分はスペイン人だと感じているし、ずっとスペイン代表としてプレーすることを望んできた。イングランド代表としてプレーしたら疎外感を感じるだろう。どれだけ長く住んでも、自分はスペイン人だと感じ続ける」。

大会でのスペインの展望については、「欧州王者だが、強豪は多い。一戦一戦に集中し、自分たちでコントロールできることに注力するだけだ」と語った。 どこまで進めるか、見てみよう」と語り、「どの大会でも好スタートを切れば自信を持てる」と強調した。特に「厳しい試合になる」と評したカーボベルデ戦でもその重要性を強調した。