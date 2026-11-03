ラヤン・ブニダは、2028年半ばまでのアヤックスとの契約を将来的に延長する可能性を否定していない。攻撃的ミッドフィールダーのブニダは、ミチェル・サンチェス監督が自身をどのように起用できるかについても語った。

ブニダは、ミチェル監督が自身を右ウイングとは見ていないことをすでに理解している。だが、それは問題ではないという。「一番大事なのは試合に出ること。右でも中央でも左でもいい。ただサッカーがしたいし、監督が僕を必要とする場所でプレーする」と、Ajax Life Podcast で語った。

ブニダによれば、アヤックスのチーム内で競争が激しくなったことは、必ずしもマイナスではない。「今は自分のポジションに複数の選手がいるけど、競争は良いことだ。ここはオランダ最大のクラブ、アヤックスなんだから。自分が一番だと示せるかどうかは、自分次第だ」

ブニダは、これまでのリハビリ期間から多くを学んだ。「以前は大きなケガをしたことがなかったから、精神的にはつらかった。でも幸い、周りには助けてくれる人がたくさんいた。今は精神的に少し強くなったし、コンディションもまたほぼ戻っている」

ポッドキャストでは、アヤックスでの将来についても語った。ブニダは2月、2028年半ばまでの契約について、さらに1年間の延長オプションを付けて更新する提案を受けた。しかし、ケガによってクラブと選手の交渉は遅れている。

「しばらく様子を見ることになると思う。長い間戦列を離れていたから、それも理解できる。まずはコンディションを戻し、試合に出て、自分を示さないといけない。延長には前向きだから、どうなるか見てみよう」とブニダは語った。

ブニダは9月にアヤックスの試合メンバーに復帰した。ここまでの出場は、2-5で勝利したFCフローニンゲン戦での途中出場のみ。ほかの試合では90分間ベンチにとどまった。