共有 GOALをGoogleでフォロー

フランス代表の司令塔ラヤン・シェルキが、イタリア代表に1-3で敗れた失意の一戦で何がうまくいかなかったのか、厳しく率直に語った。UEFAネーションズリーグのこの試合で幸先の良いスタートを切ったものの、2026年ワールドカップ準優勝のフランス代表は、試合が進むにつれて粘り強いイタリア代表の守備を崩せなくなった。

広告

膠着した一戦で浮かび上がった戦術面の課題

欧州の強豪同士が対戦したUEFAネーションズリーグの一戦は、ミラノでジネディーヌ・ジダン監督率いるチームに深い失望を残す夜となった。フランスの先制点につながった序盤の勢いはやがて失われ、アウェーのフランスは打開策を探すことになった。試合後、ラヤン・シェルキは報道陣に対し、フランスのパフォーマンスに見られた問題点を率直に語った。マンチェスター・シティの選手は、当初のゲームプランは効果的に機能しているように見えたものの、イタリアが守備の陣形を整えて主導権を取り戻すと、流れが急速に変わったと指摘した。

「かなり難しく、かなり膠着した試合だったと思う。僕たちは良い入り方をした。ゴールの場面のように、前線からプレスをかけ、必要なことができていた。でも、その後はより難しい試合になった。もっと速くボールを動かすべきだった。残念ながら、それができなかったけれど、多くのことを学ぶ機会になる。すべてが完璧にいくわけではない。ベストを尽くそうとしたが、今夜はとても悔しい」とシェルキは語った。発言は『フット・メルカート』が伝えている。

プレーの速度と欠けていたリズム

攻撃的MFのシェルキが特に不満を抱いた点の一つは、フランスのパス回しのテンポだった。イタリアが低い位置に守備ブロックを敷く中、素早くボールを動かすことが重要になったが、ピッチ上でのプレーは求められる水準を大きく下回った。シェルキは、チームの動きが乏しくなったことで、イタリアのDFが選手の動きに対応し、パスコースを塞ぐのがあまりにも容易になったと指摘した。

「ポジションの入れ替わりはうまくできているし、互いを見つけることもできていると思う。でも、試合のある局面ではプレーのスピードが足りず、それが大きな違いを生んだ。素早く互いを見つけられたときは、すぐに相手に脅威を与えられた。タッチ数の多いプレーが続くと、より難しくなった。スペースはあっただけに残念だ。先はまだ長いということを忘れてはいけない。今夜のパフォーマンスについて、心配することは何もない」とシェルキは付け加えた。

広告 広告

攻撃のバリエーション不足への対応

データからも、試合の長い時間帯にわたって創造性を担う選手たちが孤立していたという懸念が浮かび上がった。シェルキは、試合開始から約15分間、自身もマイケル・オリーズもほとんどボールを受けられなかったと明かした。イタリアの守備ラインを広げるために、明確な意図を持って左右にボールを動かせていなかったことを示している。

Related Topics

「うまくいかなかった部分もあるのかもしれない。ピッチに立ち、密集した守備ブロックと対峙するときは、左から右へ、右から左へと、ためらわずにボールを動かさなければならない。例えば、片側だけでプレーしてはいけない。僕が初めてボールに触れたのは14分だったと思う。マイケルもそうだった。それは、僕たちが十分にボールを動かせていなかったのかもしれないということを示している」とシェルキは締めくくった。

最下位トルコとの一戦で首位奪還を視野に

ジダン監督は今後、こうした指摘をトレーニングに反映させることになる。フランスが国際舞台で支配的な存在としての地位を取り戻すには、試合序盤からシェルキやオリーズらをもっとプレーに関与させる方法を見つけることが重要だ。まずは次戦に目を向け、アタッキングサードでよりダイナミックかつ決定力のあるプレーを見せる必要がある。

広告

ボルドーで迎える最下位トルコとの一戦は、立て直しを図る絶好の機会となる。他会場の結果もフランスに有利に働けば、グループ首位の奪還は十分に手の届くところにある。