ラモン：「レアル・マドリー復帰？ 考えていない。ファブレガス？ コモでは彼の考えに心酔している」

ハコボ・ラモンは、コモとスペイン代表のDFだ。自身の現在と将来について、ASのインタビューで2005年生まれのラモンはこう語った。「マドリーに戻る？ 考えていない。今は11月で、まだ先は長い。すべては始まったばかりで、これから多くのことが待っている。考えているのはそのことだけだ。日々、コモでのプレーに強く集中している。クラブにとって歴史的なシーズンを送っているからね」

今回の代表招集について：「この上ない名誉だし、とてもうれしい。ここにいられることを大いに誇りに思う。アサネ（ディアオ）からメッセージが来るまで、招集されたことに気づかなかった。最初は信じられなかったよ」

セスク・ファブレガスについて：「マドリーを離れた後、僕を信じてくれた。すべてを説明してくれたし、彼の哲学は僕のスタイルにぴったり合っている。本当に感謝している。彼の思いは僕ら全員に伝わっている。先発も控えも、僕ら全員をしっかり巻き込んでくれる。それは簡単なことじゃない。セスクは僕を信じてくれたし、彼の思いは僕ら全員に届いている。僕らは皆、彼の考えのためなら死ねるほどだ」

最後に、ニコ・パスについて：「とてつもない選手だ。チャンピオンズリーグでそれを証明しているし、得点とアシストが最も多い選手の一人だ。人々は攻撃面しか見ていないけれど、守備でも僕らに多大な貢献をしてくれている」