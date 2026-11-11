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ライブ
FBL-EUR-C1-COMO-MAN UNITEDAFP
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ラモン：「レアル・マドリー復帰？ 考えていない。ファブレガス？ コモでは彼の考えに心酔している」

ハコボ・ラモン
コモ
セリエ A

コモとスペイン代表のDFハコボ・ラモンが、自身の現在と将来について語る

ハコボ・ラモンは、コモとスペイン代表のDFだ。自身の現在と将来について、ASのインタビューで2005年生まれのラモンはこう語った。「マドリーに戻る？　考えていない。今は11月で、まだ先は長い。すべては始まったばかりで、これから多くのことが待っている。考えているのはそのことだけだ。日々、コモでのプレーに強く集中している。クラブにとって歴史的なシーズンを送っているからね」

今回の代表招集について：「この上ない名誉だし、とてもうれしい。ここにいられることを大いに誇りに思う。アサネ（ディアオ）からメッセージが来るまで、招集されたことに気づかなかった。最初は信じられなかったよ」

セスク・ファブレガスについて：マドリーを離れた後、僕を信じてくれた。すべてを説明してくれたし、彼の哲学は僕のスタイルにぴったり合っている。本当に感謝している。彼の思いは僕ら全員に伝わっている。先発も控えも、僕ら全員をしっかり巻き込んでくれる。それは簡単なことじゃない。セスクは僕を信じてくれたし、彼の思いは僕ら全員に届いている。僕らは皆、彼の考えのためなら死ねるほどだ

最後に、ニコ・パスについて：とてつもない選手だ。チャンピオンズリーグでそれを証明しているし、得点とアシストが最も多い選手の一人だ。人々は攻撃面しか見ていないけれど、守備でも僕らに多大な貢献をしてくれている」

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