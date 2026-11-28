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パルメイラスが南米王者に4度目の輝きを手にした。土曜日にモンテビデオのエスタディオ・センテナリオで行われたコパ・リベルタドーレス決勝で、ラモン・ソサの後半のボレーシュートが決勝点となり、エストゥディアンテスに1-0で勝利。アベル・フェレイラ監督はパルメイラスで3度目の同大会制覇を果たし、クラブは58年来の雪辱を遂げた。

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ソサが接戦の決勝に決着

決定的な場面は後半開始から7分後に訪れた。マルロン・フレイタスが左サイドのハーフタイムから出場したアルトゥールにつなぐと、そのクロスをジョン・アリアスが頭で送る。ペナルティーエリア中央のソサが左足のボレーで合わせ、フェルナンド・ムスレラの脇を抜いてゴール左下に決めた。

前半からパルメイラスで最も脅威となっていたパラグアイ人ウィンガーにとって、ふさわしい得点だった。38分にはソサのヘディングをムスレラが防ぎ、ハーフタイム直前にはルーカス・エバンジェリスタの至近距離からのシュートも阻止。前半アディショナルタイムの終盤にはムリーロのヘディングもセーブした。パルメイラスが最も得点に迫ったのは、前半終了間際にエバンジェリスタのクロスがマルコス・ロホに当たってコースを変え、ポストを叩いた場面だった。

エストゥディアンテスの反撃をしのいだカルロス・ミゲル

エストゥディアンテスは相手を上回るシュート数で応戦したものの、明確な好機はなかなか作れなかった。開始10分以内にはギド・カリージョがCKからヘディングでわずかに枠を越え、ソサの得点直後にはアクロバティックなシュートでカルロス・ミゲルに鋭いセーブを強いた。

パルメイラスのGKは後半に2度治療を受けながらも、アルゼンチンのクラブを無得点に抑えた。74分にはエドウィン・セトレのヘディングをキャッチし、後半アディショナルタイム4分にも同選手のヘディングを再び止めた。77分にはサンティアゴ・ヌニェスがセットプレーからのヘディングを枠外に放ち、84分にはトマス・パラシオスのシュートがポストのわずか外を通過。その後、8分間のアディショナルタイムにエストゥディアンテスが最後の攻勢をかけた。

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激しい攻防が続いたモンテビデオの一夜

ベネズエラ人主審のヘスス・バレンズエラは選手に計9枚のイエローカードを提示し、そのうち5枚はエストゥディアンテスの選手に出された。アディショナルタイムにはフェレイラ監督にも警告を出している。激しい試合のなか、アレクサンデル・メディナ監督率いるチームは後半、エロス・マンクーソとレアンドロ・ゴンサレス・ピレスのDF2人が負傷交代を余儀なくされた。

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退場者は出ず、パルメイラスは最後の15分間にベンチからマウリシオ、ヴィトール・ロッキ、アンドレアス・ペレイラを投入して終盤を危なげなく乗り切った。

58年越しの雪辱

この決勝には歴史的な因縁もあった。1968年のリベルタドーレス杯では、エストゥディアンテスが同じスタジアムでパルメイラスを破って優勝。当時の得点者には、現エストゥディアンテス会長フアン・セバスティアン・ベロンの父、フアン・ラモン・ベロンも名を連ねていた。今回はウルグアイの首都でブラジル勢が歓喜した。

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この勝利は、パルメイラスがフラメンゴに敗れた昨年の決勝の雪辱にもなった。1999年、2020年、2021年に続く4度目のリベルタドーレス杯制覇で、ブラジルのクラブとしてフラメンゴの記録に並んだ。2009年以来となる5度目の優勝を目指したエストゥディアンテスは、さらに待つことになった。

この結果、大会通算優勝回数でブラジルが26回となり、25回のアルゼンチンを上回った。また、2019年から続くブラジル勢の連続優勝も伸びた。