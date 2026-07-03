ラモス、クロアチア戦勝利後にロナウドの「予言」を明かす

フォワードのゴンサロ・ラモスは、クロアチア戦で母国ポルトガルのベスト16進出を決めた。

ラモスは62分に途中出場し、ロスタイム4分（90+4）に決勝ゴールを決めた。

ポルトガル紙『アポラ』は、ラモスがSport TVのインタビューで語ったコメントを伝えた。彼は「厳しい試合だった。スコアでリードを許したが、苦闘の末に勝利した」と述べた。

「最も重要なのは勝ち進み、チームの強さを示せたこと。この試合は過去だ。今は次の対戦に集中する」と続けた。

さらに「あのゴールはほぼ本能的な反応だった。僕はこういう場面で存在感を示すことを自覚している。いつも試合を決めるときは僕だ」と続けた。

「改めて、自分がチームを助け、違いを生み出すためにここにいることを証明した。もっと厳しい日もあるが、試合当日は全く別物だ。出場時間が長かろうが短かろうが、それよりも重要なことがある」と語った。

「いつものエネルギーがなければチームを助けることはできない。今日はそれができ、報われた」と強調した。 クリスティアーノ・ロナウドは事前に「君は重要で、チームを助ける」と言ってくれた。ロッカールームでもチームメイトに「心配するな。出場すれば決める」と約束し、その言葉を守った。

次のスペイン戦については「強い相手だが、世界一を目指すなら必ず倒さねばならない。大きな一戦になる」と語った。

ディオゴ・ジョタについては「毎日彼について話している。彼はチームに力を与えてくれるし、今日の勝利はとても特別だった」と語った。