ラモスとセビージャの会談が間近に迫る…契約成立の日程が決定

セルヒオ・ラモスが主要投資家として参画するファンド「ファイブ・イレブン」によるセビージャFCの買収に向けた交渉が、今後進展する見通しだ。

『ムンド・デポルティーボ』紙によると、両者は来週、交渉を継続するために会談を行う予定であり、一部の情報筋は、この会談が今週火曜日、4月15日に行われると伝えている。

この会談は、セルヒオ・ラモスとファイブ・イレブン・ファンドが昨年1月中旬に意向書に署名したことを受けて行われるもので、それ以来、必要なデューデリジェンスが実施され、3月末に完了した。

この期間中、クラブの財務諸表の分析が行われ、クラブ買収の完了期限は5月末までとされたが、5月末という当初の期限は、取引が成立するか否かを判断するための基準として用いられる。

ラ・リーガ・レジェンド・ミュージアムへの参画など、豊富な経験を持つこのファンドの当初の目標は、セビージャFCの現在の負債を含め、約4億ユーロの買収でした。

同ファンドはセビージャの株式の約65％を取得する意向だが、セビージャの現在の競技成績がこの件において決定的な要因となる。

先週の日曜日にレアル・オビエドに敗れた後、セビージャは現在、31ポイントでリーガ・エスパニョーラの順位表17位に位置しており、降格圏内の最上位チームであるエルチェとはわずか2ポイント差となっている。

そのため、この日程は5月末に設定された。その頃にはセビージャの最終順位が明らかになるからだ。

ラモスはキャリアの初期にセビージャでプレーした後、レアル・マドリードで伝説的な年月を過ごし、2023-2024シーズンにこのアンダルシアのクラブへ復帰することを決めた。

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