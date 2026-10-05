ゴンサロ・ラモスがポルトガル代表内で物議を醸している。クリスティアーノ・ロナウドが物議を醸しつつ代表合宿を離脱したわずか数日後、彼を「サッカー界で最高の純粋なストライカー」と評する投稿をシェアしたためだ。

この出来事は、ポルトガルがノルウェーを2対1で下した試合の後に起こった。ラモスは直近の3試合でロナウドに代わって先発出場する機会を得て、3ゴールを決め1アシストを記録するなど、好調を維持していた。

ラモスは自身の「インスタグラム」アカウントを通じ、ポルトガル代表での出場写真を投稿するとともに、スポーツ解説者ルイス・フレイタス・ロボのメッセージを再投稿した。そのメッセージでは、元パリ・サンジェルマンのストライカーがポルトガルサッカー界で「最高の純粋なストライカー」であり、その能力はロナウドにまつわるブランドの名声の域を超えていると述べられていた。

ラモスは「最高の選手の地位」という言葉を添えてその投稿を再シェアするにとどめたが、数時間後に削除した。この投稿を元代表キャプテンへの間接的なメッセージとみなした一部のロナウドファンから批判が上がる中での削除だった。

ラモスは2022年に初めてポルトガル代表に招集され、以降国際試合31試合に出場して14ゴールを記録してきた。しかし国際舞台でのキャリアの大半において、ストライカーの序列ではロナウドの後塵を拝しており、最近になってようやく連続して自らを証明する機会を得た。

一方、ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督はラモスの成長を称賛し、ベンフィカでの初期の頃から彼の能力を知っていたと強調。直近の試合での得点とアシストが、彼が到達した大きな成長を物語っていると語った。

ジェズスはラモスについて「急速に成長しており、さらに向上し続けるだろう」と述べ、彼の現在のレベルは、ルベン・アモリム監督の下での新天地ミランにとって重要な戦力になるとの見解を示した。