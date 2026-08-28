ミランはホームのサン・シーロで行われた一戦で、ヴェネツィアを2－0で下し、順当な勝利を収めた。この試合ではポルトガル人FWゴンサロ・ラモスがロッソネリのユニフォームで初ゴールを記録し、さらにオウンゴールが加わって、数多くの決定機を逃した末に勝ち点3を確定させた。

今季ホーム初戦となったこの試合では、去る7月31日に66歳でこの世を去ったクラブのレジェンドであり歴史的な主将、フランコ・バレージへの特別な追悼が行われた。

ミランは、第1節でトリノに2－1で勝利した際のスターティングメンバーに2つの変更を加えて試合に臨んだ。アルドン・ヤシャリとペルビス・エストゥピニャンに代えてルカ・モドリッチとダビデ・バルテザッギを起用し、ワールドカップ出場後にコンディションが整っていないエイドリアン・ラビオとクリスティアン・プリシッチは欠場した。

また、移籍に向けた交渉が進行中のラファエル・レオン、サムエル・リッチ、フィカヨ・トモリ、ユスフ・フォファナ、サンティアゴ・ヒメネスはメンバーから外された。一方のヴェネツィアは、レッチェに0－2で敗れたのちにこの試合に臨み、アンドレア・アドランテ、マティアス・モレノ、マリン・スフェルコを引き続き欠く中、監督はティエリー・コレアではなくレジェイシアーノ・ハプスの起用を選んだ。

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試合はミランの攻撃的なプレッシャーで幕を開けた。ラモスはルベン・ロフタス＝チークのクロスから精度を欠いたシュートで早い時間帯の好機を逃し、その後別の試みでオフサイドトラップを破ったが、GKフィリップ・スタンコビッチに巧みにセーブされた。

一方、アクル・アダムスがGKマイク・メニャンのゴールを強烈なシュートで脅かしたが、メニャンがこれを弾き出した。ミランはDFストラヒニャ・パブロビッチにチャンスが訪れ、バルテザッギのパスを受けてエリア内に侵入したが、スタンコビッチが素早く飛び出してクリアした。

パブロビッチは再び守備陣で決定的な役割を果たし、アダムスのクロスからのジョン・イェボアの危険な試みを断ち切った。スタンコビッチもペナルティーエリア内でラモスのグラウンダーのシュートをセーブして好調を維持した。ロッソネリはサムエル・チュクウェゼやラモスを通じて攻撃を続け、ラモスはクロスバーを越えるシュートを放った。その後、前半のアディショナルタイムに、バルトル・フランイッチが肩を負傷したため、ヴェネツィアは緊急の交代を余儀なくされた。

後半の立ち上がり、アントワーヌ・イヌがハプスのクロスからゴール前を通過するシュートでアウェイチームの好機を逃した。ミランは、ユヌス・ムサがゴールエリア内でヘディングに競り勝ち、力強くクロスバーへ向けて叩き込んだ場面で決定機を作った。

ミランの交代出場、アレクシス・サレマーケルスは投入直後から救世主の役割を果たした。ラモスへのヘディング用クロスはポストのわきを通過したが、その後同じ2人が守備の暗号を解くことに成功した。サレマーケルスがカウンターを率い、守備を切り裂く巧妙なパスをラモスに送ると、ポルトガル人FWは左足のシュートを放ち、ジャンルカ・ブジオの両足の間を抜けて至近距離からネットを揺らし、ミランのユニフォームでの初ゴールを記録した。

ヴェネツィアはイェボアのシュートで反撃を試みたがメニャンがこれをセーブし、メニャンはその後ハーフウェーライン付近まで飛び出してレオン・ラウルバッハより先にボールを断ち切った。そして終盤、ミランはドラマチックな形で2点目を奪い試合を決定づけた。サレマーケルスが魔法のようなパスを送り、これを受けたアルドン・ヤシャリがゴール前で抜け出して落とすシュートを放つと、GKスタンコビッチがこれをセーブしたものの、ボールはDFラドワン・ハルハルに当たって無人のネットに跳ね返り、ロンバルディアのチームの勝利を確定させた。