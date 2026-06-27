ラム：バイエルンの選手はベンチに置くべきだ。キミッチはポジションが間違っている。

ドイツ代表元主将のフィリップ・ラムは、2026年W杯に向けて代表の先発変更が必要だと主張。アレクサンダー・パヴロヴィッチを先発から外し、ヨシュア・キミッヒを中盤に戻すべきだと述べた。

ラムはドイツ誌『キッカー』のインタビューで「中盤は不安定だった。パヴロヴィッチは簡単な場面でボールを失いすぎたし、良いポジションを取れていなかった」と語った。

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さらに「だからこそヨシュア・キミッヒを中盤で起用すべきだ。代表でもバイエルンでも10年間最高レベルでプレーしてきた。彼が入ればチームは安定し、守備を助け、ロングパスで攻撃もサポートできる」と続けた。

右サイドバックを務めた元バイエルン・ミュンヘンのDFはさらにこう続けた。「現時点では、キミッヒのパートナーとしてフェリックス・ネミシャが最適だ。したがって、パヴロヴィッチは先発から外すべきだ」。

ラムは「右SBにはヴァルデマール・アントン、キミッヒは中盤で起用する。サイドバックでは彼の能力が活きない。リーダーシップと強みは中盤でこそ必要だ」と結んだ。

ドイツはグループ最終戦でエクアドルに1－2で敗れたが、すでにベスト32進出を決めていた。ベスト32では来週月曜にパラグアイと対戦する。