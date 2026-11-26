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サブリ・ラムシのチュニジア代表監督としての挑戦は、わずか5カ月で幕を閉じた。2026年1月に就任したが、ワールドカップ初戦でスウェーデンに1-5と大敗したことを受け、6月中旬に解任されたのだ。

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フランス人指揮官は、フランスのメディア 『RMCスポーツ』の番組「リオロ・クラブ」にゲスト出演し、突然の解任の舞台裏を振り返った。決定のタイミングに驚いたと語り、敗戦の責任は自分にあると強調しながらも、これほど早く任務が終わるとは予想していなかったと明かした。

ラムシは「それでも、スウェーデン戦で何が起きたのかは説明しなければならない。我々はチュニジアだ。自分たちが抱える選手のレベル、彼らがプレーしているクラブやリーグを自覚しておく必要がある。中には所属クラブでレギュラーですらない選手もいるかもしれない」と語った。

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さらに「スコアの大きさを考えれば、試合を見直して分析しなければならない。1-2だった前半の最後の20分間、我々は3点目を奪われるよりも2-2に追いつく方に近かった。だが、ひどい個人のミスで失点してしまった。あれはミスを犯した選手も、チーム全体も打ちのめすものだ」と続けた。

「その後はすべてが終わり、相手に扉を開いてしまった。最初の2失点でさえ、練習で対策していた場面からのものだった」

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ラムシは試合後に解任されるとは思っておらず、ワールドカップの残りの戦いでも指揮を執り続けると考えていたと明かした。「ホテルに戻ったとき、翌日の練習を自分が指揮するものだと確信していた。翌朝目を覚ますと着信が残っていて、もちろんいくつかの噂も流れていた」

「練習場に行くと、ピッチに出ないよう求められた。ツイートが投稿されてから削除されたと聞かされたが、連盟の幹部たちはそんなものは最初から存在しなかったと言っていた」

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ラムシは続ける。「ロッカールームで選手たちと話すと、多くの選手が私のところに来て『一緒に始めたのだから、一緒に終わろう』と言ってくれた。ホテルに戻り、翌日の練習、そして3日後に予定されていた試合も自分が指揮すると確信していた。ところが1時間後、会長と副会長から終わりにしなければならないと告げられた。2人から電話があり、同じホテルにある彼らの部屋へ降りていくと、難しいが必要な決断だと説明された」

チュニジアサッカー連盟はSNSの公式アカウントでツイートを投稿したものの、すぐに削除しており、その後ラムシの解任に踏み切っていた。

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フランス人指揮官はさらに「驚いたのは、後任がすでに飛行機に乗っていたことだ。つまり、決定は前もって下されていたということだ。しかも飛行機で15時間も離れた場所にいたんだ！」と語った。

チュニジア連盟がラムシの後任として短期間の指揮を託したのはエルヴェ・ルナールだった。しかしチュニジアは2026年ワールドカップをスウェーデンに1-5、日本に0-4、オランダに1-3と3連敗で終えている。

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一方、現在コートジボワール代表を率いるルナールは、番組内で流されたビデオメッセージで、就任は事前に計画されたものではなかったと説明した。「理由はとてもシンプルだ。セネガルの自宅にいた午後2時に代理人から電話があり、『チュニジアに興味はあるか』と聞かれた。私は『なあファリド、サブリは去ったのか』と答えた。彼らは前夜に試合をしていたからね」

「彼は『ああ、去ることになる』と言った。そこで私は『知ってのとおり、ソファに座ってワールドカップを見ているところだから、引き受けるよ』と答えた。それがまさに起きたことだ」

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ルナールはさらに「私でなければ、他の誰かがやっていただろう。それがこの業界の性質だ。私の方から動いたわけではないし、それ以前に誰かから連絡があったわけでもない。これは確かだ」と付け加えた。

ラムシはルナールの発言に対し、個人的な恨みは一切ないとしつつも、連盟の対応を批判した。「連盟の決定はまったく理解できなかった……。これがこの仕事の性質であり、自分でなければ他の誰かが引き受けていたという彼の言い分は正しい。だが、この仕事には守るべき価値観や原則がある。私はそういうやり方はしないし、同じようには振る舞わなかっただろう」

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「彼に恨みはないし、エルヴェとの間に問題もない。私が引っかかっているのは、これがたかがサッカーの1試合の話だということだ。チュニジアの失敗の最大の責任は私にあるし、大げさにする必要はない。誰もが自分の責任を負うべきで、私は自分の責任を引き受けている。何が起きたのかもよくわかっている」