スペインは土曜夜、この代表ウィークにおけるネーションズリーグ3試合目も勝利で終えた。イングランド、クロアチアに続き、チェコも撃破。スコアは3-1だった。スペインの得点はラミン・ヤマル、ロドリ、ミケル・メリーノ。途中、イジー・スラマが追撃弾を決めたものの、チェコは勝ち点0のままとなっている。同組の残る2か国、イングランドとクロアチアはこの日 earlier に試合を行っていた。

予想通り、オビエドでは大半の時間で一方的な展開となり、ヤマルは開始1分以内に先制することもできた。ダニ・オルモのスルーパスに対し、右ウイングはまだ完全には反応し切れず、シュートは枠を外れた。

だが、そのわずか数分後にヤマルがきっちり決めた。バロンドール候補はペナルティーエリア手前でボールを受けると、フェイントでロマン・マチェクをかわし、最後は左足で見事にボールをゴール右上隅へと巻き込んだ。1-0となった。

スペインはチェコを完全に圧倒していたが、そのことがホームチームの鋭さに常にプラスに働いたわけではなかった。それでも美しい攻撃の形は何度も生まれた。ヤマルはループシュートでこの日2点目にも迫ったが、ボールはアントニーン・キンスキーのゴールをかすめるように外れた。スパーズのGKはPSV所属のマテイ・コヴァールをベンチに追いやっていた。

ダニ・オルモがフリーの場面でキンスキーの正面にシュートを放った直後、世界王者はそれでも2-0とした。ペドリがペナルティーエリア内にドリブルで侵入し、チェコの選手に足元のボールをつつかれたが、それが意図せずロドリに絶好機を与える形となり、ロドリが押し込んだ。2-0。

後半に入っても、当初は試合の流れに大きな変化はなかった。スペインが主導権を握り続け、チャンスを逃し続けたことで、追撃弾の余地は残されたまま。そして実際にその1点は生まれる。スラマがファーへのシュートでダビド・ラヤを破り、2-1とした。

その直後、チェコは元フェイエノールトのオンドジェイ・リングルを通じて同点にすることもできた。説得力を欠いたラヤが、ただ相手の足元へボールを渡してしまったのだ。ただ、チェコ選手のシュートは弱すぎたため、ラヤはゴール前へ戻る時間を得た。

その少し後には同点弾が決まったかに見えた。ラヤがハイボールの判断を完全に誤り、こぼれ球をライアン・ナデリが押し込んだからだ。だが主審ワシリス・フォティアスがスペインを救い、ロビン・ル・ノルマンへのファウルを理由にこの得点を取り消した。

この場面で主将ラディスラフ・クレイチに激しい抗議によるイエローカードが提示され、その数分後には次のスペインの攻撃の芽を摘むためにプロフェッショナルファウルを犯し、早々にシャワーを浴びることになった。

終了1分前、スペインがこの試合に決定的なとどめを刺した。ビクトル・ムニョスの至近距離からのシュートはキンスキーに阻まれたが、その後は止め切れず、最後はメリーノが仕留めて3-1。スペインは火曜日にクロアチア戦でこの代表ウィークを締めくくり、チェコは同時刻にイングランドで試合を行う。



