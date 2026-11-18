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ラ・リーガは、ラミン・ヤマル、ハンジ・フリック、カルロス・エスピ、ジョアン・ガルシア、アルダ・ギュレルが、昨季に輝きを放った選手らを称えるラ・リーガ2025-26シーズンアワードを受賞したと発表した。

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授賞式は12月28日にアラブ首長国連邦で、第17回「ビヨンド・デベロップメンツ・グローブ・サッカー・アワード」の一環として行われる。

同式典には世界のサッカー界を代表する著名人が一堂に会し、バルセロナがラ・リーガ EA SPORTSの王座を守ったシーズンにおける受賞者たちの貢献を称える国際的な舞台となる。

バルセロナは昨季、ラ・リーガ EA SPORTSのタイトルを獲得しただけでなく、個人賞でも圧倒的な存在感を示した。ラミン・ヤマルが最優秀選手賞、ハンジ・フリックが最優秀監督賞、ジョアン・ガルシアが最優秀セーブ賞を手にし、クラブは2025-26シーズンの5つの賞のうち3つを獲得した。

ラミン・ヤマルは、「EA SPORTS」とのパートナーシップにより贈られるラ・リーガ EA SPORTS 2025-26シーズン最優秀選手賞を受賞する。バルセロナのスターはチームの優勝で中心的な役割を担い、16ゴール12アシストでシーズンを終えた。

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ラ・リーガ EA SPORTS 2025-26シーズン最優秀監督賞はハンジ・フリックの手に渡る。フリックはバルセロナを2シーズン連続のリーグ制覇へと導いた。チームはシーズンを通して高く安定したパフォーマンスを維持し、勝ち点94でシーズンを終えた。

カルロス・エスピは、ラ・リーガ EA SPORTS 2025-26シーズン最優秀U-23選手賞を受賞する。バレンシア出身の20歳のストライカーは、1部リーグでの初シーズンで11ゴールを記録し、そのうち10ゴールを最後の13節で挙げるなど、鮮烈なインパクトを残した。そのゴールはレバンテの残留に決定的な形で貢献し、さらに彼を得点ランキング上位15人の一角に押し上げた。

シーズン最優秀セーブ賞は、エスパニョールとのダービーで見せた見事なセーブが評価され、ジョアン・ガルシアに贈られる。ガルシアは最終投票でトップとなり、ほかの候補者であるヤン・オブラクとウナイ・シモンを上回った。