バルセロナの至宝ラミン・ヤマルが、世界のサッカー界で歴史を刻み続けている。彼は20歳になる前に、バロンドール賞の上位10位以内に3大会連続で名を連ねた史上初の選手となり、2024年には8位、2025年には2位、そして2026年の大会では3位を記録した。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、19歳のヤマルは、その才能と勝負強い性格によって瞬く間に世界のサッカー界を代表するスターの一人として地位を確立し、多くの選手がキャリア全体を費やしてようやく到達するような団体・個人の栄誉を、わずか数年で手にしたという。一方、バルセロナのジョアン・ラポルタ会長は、ヤマルが将来バロンドールを獲得する力を持っていると確信を示した。

8位から2位へ

ヤマルがバロンドールレースで際立った存在感を示し始めたのは2024年だった。当時17歳だった彼は、スペインのロドリが戴冠した同大会で8位につけ、ブラジルのヴィニシウス・ジュニオール、イングランドのジュード・ベリンガムを上回った。

これは、ヤマルがバルセロナで公式戦50試合に出場して7ゴールを挙げたシーズンの後に訪れたものであり、彼はスペイン代表がUEFA欧州選手権2024を制覇する上でも重要な役割を果たした。スペイン代表はこの大会の決勝でイングランドを破り、優勝を飾った。

この若きスターは同年、最優秀若手選手賞「コパ賞」を受賞した。

2025年、ヤマルはバロンドールの順位で2位に飛躍し、フランスのウスマヌ・デンベレに次ぐ結果となった。これは、ドイツ人指揮官ハンジ・フリックのもとで公式戦55試合に出場し、18ゴール・21アシストを記録するという特別なシーズンを過ごした後のことだった。

ヤマルは、リーガ・エスパニョーラ、コパ・デル・レイ、スペイン・スーパーカップを含むバルセロナの国内三冠に貢献し、また、インテル・ミラノに敗れて準決勝で終わったチャンピオンズリーグの戦いにおいてもチームの中心選手の一人だった。

彼は2大会連続で「コパ賞」を手にし、世界有数の新進気鋭の才能としての地位を確固たるものにした。

3位が歴史的記録を補強

そして2026年の大会で、ヤマルはイングランドのハリー・ケイン、フランスのキリアン・エムバペに次ぐ3位につけ、20歳になる前に3大会連続で上位10位以内に入るという前人未到の偉業を達成し、加えて直近2大会で表彰台にも上った。

この躍進は、各大会で24ゴール・18アシストを記録した2025-2026シーズンの後に訪れたものだ。このシーズンに彼はバルセロナのリーガ・エスパニョーラとスペイン・スーパーカップ制覇に貢献し、チームの前線で中心的な役割を担い続けた。

国際舞台では、ヤマルはスペイン代表とともにワールドカップ2026優勝のタイトルをその栄誉の記録に加えた。これは、すでにUEFA欧州選手権2024で戴冠していたことに続くものだ。

また彼は、2024年と2025年の両大会で「コパ賞」を受賞した後、2026年のバロンドール授賞式で最優秀若手選手賞を手にした。

これらの数字と栄誉によって、ヤマルは団体タイトルの獲得とバロンドールレースでの継続的な存在感を兼ね備え、まだ19歳でありながら、世界のトップレベルのスターの一人としての地位を一層確固たるものにしている。