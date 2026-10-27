ラミン・ヤマル、バロンドールで歴史に名を刻む

バルセロナの至宝ラミン・ヤマルが、世界サッカー界で歴史を刻み続けている。20歳になる前にバロンドール賞で3大会連続してトップ10入りを果たした初の選手となったのだ。2024年には8位、2025年には2位、そして2026年大会では3位を記録した。

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によると、19歳のヤマルはその才能と競争心あふれる人間性によって、瞬く間に世界サッカー界を代表するスターの一人として存在感を示し、多くの選手がキャリア全体をかけてようやく到達するような団体・個人の成果を、わずか数年で成し遂げたという。一方、バルセロナのジョアン・ラポルタ会長は、ヤマルが将来バロンドールを獲得できる力を持っていると自信を示した。

8位から2位へ

ヤマルがバロンドール争いで際立った存在感を見せ始めたのは2024年のことで、17歳にして8位に入った。スペイン人ロドリが戴冠したこの大会で、ブラジル人ヴィニシウス・ジュニオール、イングランド人ジュード・ベリンガムを上回った。

これはヤマルがバルセロナで公式戦50試合に出場し、7ゴールを決めたシーズンの後に実現したものだ。また、スペイン代表のUEFA欧州選手権2024優勝にも重要な役割を果たした。同代表はこの大会の決勝でイングランドを破って締めくくった。

この若きスターは同年、最優秀若手選手賞「コパ」も受賞した。

2025年には、ヤマルはバロンドールの順位でフランス人ウスマン・デンベレに次ぐ2位へと躍進した。ドイツ人指揮官ハンジ・フリックの指導のもとで並外れたシーズンを送り、公式戦55試合に出場して18ゴールを決め、21アシストを記録した後のことだ。

ヤマルは、リーガ・エスパニョーラ、コパ・デル・レイ、スペイン・スーパーカップを含む国内三冠にバルセロナが輝くことに貢献した。また、インテル・ミラノに敗れた準決勝で終わったチャンピオンズリーグの戦いでも、チームの最も際立った選手の一人だった。

さらに「コパ」賞を2年連続で保持し、世界で最も有望な新星の一人としての地位を確固たるものにした。

3位が歴史的な記録を強固に

そして2026年大会では、ヤマルはイングランド人ハリー・ケイン、フランス人キリアン・ムバッペに次ぐ3位に入り、20歳になる前に3大会連続でトップ10入りを果たすという前例のない偉業を達成した。加えて直近2大会では表彰台に上った。

この躍進は2025-2026シーズンの後に実現したもので、このシーズンに彼は各大会で24ゴールを決め、18アシストを記録した。バルセロナのリーガ・エスパニョーラとスペイン・スーパーカップ制覇に貢献し、チームの前線で中心的な役割を担い続けた。

国際舞台では、ヤマルはスペイン代表としてワールドカップ2026優勝を自らの戦績に加えた。これに先立ち、彼はUEFA欧州選手権2024でも戴冠を果たしていた。

また、2024年と2025年の2大会で「コパ」賞を獲得した後、2026年のバロンドール授賞式では最優秀若手選手賞も受賞した。

これらの数字と成果によって、ヤマルは団体タイトルとバロンドール争いにおける継続的な存在感を兼ね備え、まだ19歳を超えていないにもかかわらず、世界のトップクラスのスターの一人としての地位を固め続けている。