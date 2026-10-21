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バルセロナは火曜夜、敵地でパリ・サンジェルマンに2-4で敗れたが、ラミン・ヤマルは歴史的な記録に並んだ。19歳のウィンガーはUEFAチャンピオンズリーグで通算13点目を挙げ、キリアン・エンバペが持つ同大会の10代選手最多得点記録に並んだ。

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パリでの敗戦の中、歴史に残る一夜

ヤマルは自身のプレーに好不調があったものの、バルセロナが敵地でPSGに2-4で敗れた一戦でサッカー史に新たな1ページを刻んだ。19歳のウインガーは、重要なチャンピオンズリーグの一戦でゴールを挙げた。フランスの首都で決めたこの得点は、今季のチャンピオンズリーグ3試合で2点目となり、同大会での通算得点は13に達した。

これにより、ヤマルは大会史上における10代選手の最多得点でエンバペに並んだ。バルセロナにとって結果は悔しいものとなったが、今回のゴールは、ヤマルが欧州サッカー屈指の才能であることをさらに裏付けた。

大舞台でエンバペに並ぶ

その瞬間は、パルク・デ・プランスで迎えた79分に訪れた。ヤマルはPSGの最終ラインの背後へ相手に気づかれずに入り込み、GKマトヴェイ・サフォノフを破って2-2の同点に追いついた。

このゴールで、欧州最高峰のクラブ大会における10代選手の得点記録でエンバペと並び、首位に立った。歴代3位はアーリング・ハーランドで、20歳になる前にチャンピオンズリーグで10得点を挙げている。

Getty Images

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異なる時代の得点効率

ヤマルのチャンピオンズリーグ通算13点目は、同大会36試合目で生まれた。一方、エンバペは10代のうちにわずか23試合で同じ得点数に到達している。7月生まれでバルセロナの下部組織出身のヤマルには、20歳の誕生日を迎えるまでに単独で記録を更新する十分な時間が残されている。

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継続して先発に選ばれていることも、新記録樹立への道を開いている。キャリア初期の1試合当たりの得点数ではエンバペが上回るものの、ヤマルはトップレベルでの早期デビューと継続的な出場によって、歴史的なペースで出場試合数と得点数を積み重ねてきた。

記録更新に照準

エンバペの得点数に並んだヤマルは、バルセロナが今後戦う欧州での試合で記録を更新する態勢にある。パリで敗れたバルセロナは、残るチャンピオンズリーグの試合に向けて早急に立て直さなければならない。チームにとって当面の最優先事項は、今大会で再び軌道に乗ることだ。

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一方、欧州サッカーで新たな領域を切り開き続けるヤマルには、個人記録の更新が目前に迫る。サッカーファンは、ヤマルがどれほど早く単独で記録を手にするのかを注視するだろう。