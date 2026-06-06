「ラミン・ヤマル相手に最高の自分？ 彼を生で丸ごと食ってやる！」

パトリス・エヴラはESPNのインタビューで、ラミン・ヤマルに厳しい試合を強いることができると語った。18歳の才能には感嘆しつつも、「彼を食い尽くす」と主張した。

「まず、ラミンは並外れた才能を持つ選手だ。彼の若さで成し遂げていることは特別で、大きな敬意を抱いている。自信、テクニック、創造性……彼は数少ない選手だけが持つ資質を備えている」と前置きした。

それでも「全盛期の私がヤマルと対戦するなら、喜んで引き受ける。そして、君を丸ごと食ってやる」と豪語する。

「最近はハイライトやテクニックばかりが注目されるが、ディフェンスもまた一つの芸術だ」と81キャップのフランス代表経験を持つエブラは続ける。「全盛期の私は誰をも恐れなかった。毎週、サッカー史に残る偉大な選手たちと対峙していたのだから。」

「マンチェスター・ユナイテッドでの練習がどれほど厳しかったか、クリスティアーノ・ロナウドに聞けばわかる。リオネル・メッシやアリエン・ロッベン、私の世代のトップウイング、フォワードに聞いてもらいたい。彼らは私が相手だと、厳しい試合になることを知っていた。」

私はスペースを与えず、走り続け、相手に安堵の瞬間を与えない。ラミネは素晴らしい選手で、彼のプレーを見るのは楽しい。サッカー界には彼のような才能が必要だ。」

もし25歳の私と彼をピッチで対戦させたら、試合開始から終了の笛が鳴るまで、私は彼の頭から離れない。 ボールに触れるたびに競り合い、スプリントするたびにマークし、1対1はすべて戦いになる。ラミン、君は好きだ。だが全盛期の私について聞かれたら、正直に言う。私はマークした選手にとって良い友人ではなかった」