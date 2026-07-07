ラミン・ヤマルをめぐるW杯の大きな謎：「悪夢が繰り返されている」

リオネル・メッシ、キリアン・ムバッペ、アーリング・ハーランド、ハリー・ケイン。彼らは今大会で最高のパフォーマンスを示している。しかし、チームの好調とは裏腹に、ラミン・ヤマルは精彩を欠いている。

この状況にスペインメディアも懸念を強めている。月曜のポルトガル戦（1－0でスペイン勝利）では、ヤマルはヌノ・メンデスに完全に抑えられ、メンデスが負傷交代した後もパフォーマンスは改善しなかった。

スペイン紙『AS』は「悪夢が繰り返される」と報じた。チャンピオンズリーグでの対決でもヤマルはメンデスに苦戦していた。

「チームで最も決定的な役割を果たす選手が、最も手強い相手と対峙した。圧倒的な存在感を放つヌノ・メンデスに対し、マタロ出身のこのフォワードは、本来の力をほとんど発揮できないレベルに追い込まれてしまった。世界最高の左サイドバックとの一戦は、一刻も早く忘れたいものだった」とスペイン紙『エル・パイス』は報じている。

「ヤマルがメンデスのマークを振り切れたのは、コンビネーションプレー時だけだった。それでも、ルーベン・ディアスが率いるポルトガル守備陣を揺るがすには至らなかった。メンデスが負傷交代しても状況は変わらなかった。」

スペインは準々決勝でベルギー、準決勝ではフランスまたはモロッコと対戦する見込みで、早期の復調を願っている。

スペインメディアはヤマルの低調を「謎」と呼ぶが、18歳スーパースターの準備が万全でなかったことは明らかだ。彼は筋肉の怪我でW杯初戦を欠場していた。