日曜日、元BVB戦士はスーパースターのラミン・ヤマルさえも熱狂させた。圧巻の solo run から、アデイェミはUDレバンテ戦で試合終盤にラ・リーガ首位チームに4-2の最終スコアをもたらす一撃を決めた。ボールを足元に収めたままピッチの半分を駆け上がり、まずは相手2人をかわすと、その後はペナルティーエリア内でGKマシュー・ライアンを相手に冷静に決め切った。

この時点ですでに交代していたヤマルは、ベンチで座ったままではいられなかった。世界王者であり欧州王者でもある彼は、サイドライン際でこのファインゴールと試合を決定づける一撃に熱狂的な拍手を送った。

アデイェミのパフォーマンスにかなり感銘を受けていたのは、妻のロレダナも同じだった。ラッパーの彼女はこの機会を利用し、SNSでバルサの宿敵レアル・マドリーに向けて皮肉を飛ばした。彼女はアデイェミのインスタグラムの投稿に「1億4000万」とコメントした。

これは、レアルが数週間前にウイングのヤン・ディオマンデのために支払ったとされる移籍金を明らかに示唆するものだ。そして元ライプツィヒのその選手がマドリーでまだスタートに苦しみ、初ゴール関与を待っている一方で、アデイェミはすでにバルセロナで確固たる存在となっている。

ハンジ・フリック監督率いる完璧に機能する攻撃マシンの中で、アデイェミはヤマルと主将ハフィーニャの脇を固める前線3枚の一角として、アンソニー・ゴードンと入れ替わりながら起用されている（6試合6勝、26得点5失点）。昨季ドルトムントで波のあるシーズンを送ったあとでは、24歳の彼にとってバルセロナは荷が重すぎるのではないかという懸念もあったが、今のところそれは杞憂に終わっている。

アデイェミは創造性にあふれ、定期的にスペクタクルなプレーを見せ、自信に満ちている。たとえばレバンテ戦では、こぼれ球に対して、ある種のヒール式オーバーヘッドのようなアクロバティックなシュートを試みた。月間ベストゴール級の可能性を秘めた一撃だったが、左ポストをわずかに外れた。

カリム・アデイェミのFCバルセロナでのスコアポイントは？

アデイェミはここまで4つの直接的なゴール関与を記録している。3ゴールに加え、その中には数日前のチャンピオンズリーグのフェイエノールト戦で決めたもう1つの極上弾も含まれ、さらに1アシストもある。ここまでブラウグラナの全6試合に出場している。

フリック監督は2200万ユーロの新戦力に満足している。「重要だったのは、我々のサッカーに最も合う資質を持つ選手を見つけることだった。カリムはスピード、動き、アグレッシブさ、そして何よりゴール前でのこの落ち着きをもたらしてくれる」と、元バイエルン指揮官は最近語っていた。さらにレバンテ戦後にはこう絶賛した。「彼のパフォーマンスに驚きはない。なぜなら、集中している時の彼は素晴らしい選手だからだ。だからこそ我々は彼を獲得した」

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元ドイツ代表監督でもあるフリックは、アデイェミのことを「長年」知っているという。ただし、同時にこうも戒めた。今の成果に安住し、満足してリラックスしてはいけない。違う！ 常にさらなる高みを求めなければならないし、私は彼にそれを見たい」

その活躍は、アデイェミをドイツ代表へも呼び戻すのだろうか。木曜日、新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップが初の招集メンバーを発表する。その中にバルサのアタッカーの名前が入っていても不思議ではない。というのも、クロップはDFBでの就任会見で、ウイングの選手たちが自身の下で決定的な役割を担うはずだと強調していたからだ。「どんな相手もピッチを非常に狭くすることができる。そこで得られる唯一のアドバンテージは、短い時間だけウイングに生まれるものだ。現代のゲームメーカーはウイングにいる」

カリム・アデイェミが最後にドイツ代表でプレーしたのはいつ？

いずれにせよ、歴代最多代表のローター・マテウスは、Skyのコラムで、アデイェミを有力候補と見ている。スペインで「花開いた」からだという。

アデイェミはこれまでにドイツ代表で11試合に出場し、1ゴールを記録している。最後の出場は2025年10月13日。クロップの前任者ユリアン・ナーゲルスマンの下、北アイルランドとのW杯予選で1-0で勝利した試合に65分間プレーした。