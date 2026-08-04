ルーク・リトラーは『The Sun』の取材で、現時点では自分が今年最高のアスリートだと称した。イングランド人ダーツ選手はその際、ラミン・ヤマルについても質問を受け、スペインの逸材に容赦はなかった。

イギリスのタブロイド紙は、19歳の世界ランキング1位に対し、現在最も支配的なアスリートなのかを尋ねた。リトラーはそれを判断するのは難しいとしつつ、候補の一人としてテニス選手のヤニック・シナーの名前も挙げた。

「もちろんスペインはワールドカップで優勝したし、みんなヤマルのことを話している」と、イングランド人はバルセロナのアタッカーについて切り出した。

「でも、実際のところ彼は何を見せた？ ワールドカップでは1点取ったかもしれないし、アシストも1つしかしていない」と、リトラーは評した。

「彼が世界最高の19歳か？ いや、違う」と、自身の能力に大きな自信を持つダーツ選手は続けた。「勝ち続けて、いいプレーをして、タイトルを獲っている限り、それだけが重要だ」

ヤマルは昨季もバルセロナにとって再び重要な存在だった。負傷に苦しみながらも、ラ・リーガ28試合で16得点12アシストを記録。ワールドカップでは1得点1アシストだった。

19歳のヤマルは、すでに見事なタイトルコレクションを誇っている。バルセロナではリーグ優勝3回、スペイン・スーパーカップ優勝2回、コパ・デル・レイ優勝1回を達成。スペイン代表では欧州選手権とワールドカップの両方を制している。