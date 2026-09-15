日曜日、元BVB戦士はついにスーパースターのラミン・ヤマルさえ熱狂させた。圧巻の独走から、アデイェミはラ・リーガ首位に立つチームの一員として、UDレバンテ戦の終盤に4-2の最終スコアを決定づける一撃を決めた。ボールを足元に収めたままピッチの半分を駆け上がり、まずは相手2人をかわすと、最後はペナルティーエリア内でGKマシュー・ライアンを相手に冷静に仕留めた。

その時点ですでに交代していたヤマルも、ベンチで座ってはいられなかった。世界王者であり欧州王者でもある彼は、タッチライン際でこのスーパーゴールと試合に決着をつける一撃に熱狂的な拍手を送った。

アデイェミのパフォーマンスにかなり感銘を受けていたのは、妻のロレダナも同じだった。このラッパーはこの機会を利用し、SNSでバルサ最大のライバルであるレアル・マドリーに向けてチクリとやった。彼女はアデイェミのインスタグラム投稿に「1億4000万」とコメントした。

これは、レアルが数週間前にウイングのヤン・ディオマンデのために支払ったとされる移籍金を明らかに示唆したものだ。そして元ライプツィヒ所属のその選手がマドリーでまだスタートに苦しみ、初ゴール関与を待っている一方で、アデイェミはバルセロナですでに確固たる地位を築いている。

ハンジ・フリック監督の完璧に機能する攻撃マシンの中で（6試合6勝、26得点5失点）、彼はヤマル、主将ラフィーニャと並ぶ前線3枚の一角で、アンソニー・ゴードンと出場機会を分け合っている。ドルトムントで波のある昨季を過ごした後だけに、24歳にとってバルセロナは荷が重すぎるのではないかという懸念もあったが、これまでのところそれは杞憂に終わっている。

アデイェミはアイデアにあふれ、定期的にスペクタクルな場面を見せ、自信にも満ちている。例えばレバンテ戦では、こぼれ球に反応して、ヒール気味のオーバーヘッドのようなアクロバティックなシュートも試みた。決まっていれば月間ベストゴール級になっていたはずだ。もっとも、そのシュートは左ポストのわずか外を通過した。

カリム・アデイェミのFCバルセロナでの得点関与数は？

アデイェミはここまで4つの直接的なゴール関与を記録している。3ゴールに加え、その中には数日前のチャンピオンズリーグ、フェイエノールト戦でのもう1つのスーパーゴールも含まれており、さらに1アシストもある。ここまでブラウグラナの6試合すべてに出場している。

フリック監督は2200万ユーロの新戦力に満足している。「重要だったのは、自分たちのフットボールに最も合う資質を持った選手を見つけることだった。カリムはスピード、動き、アグレッシブさ、そして何よりもゴール前での落ち着きをもたらしてくれる」と元バイエルン監督は最近語っていた。レバンテ戦後にはこう絶賛している。「彼のパフォーマンスは私を驚かせない。なぜなら、集中している時の彼は素晴らしい選手だからだ。だからこそ我々は彼を獲得した」

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元ドイツ代表監督でもあるフリックは、アデイェミのことを「何年も前から」知っているという。ただし、こうも戒めた。今の成功に安住し、満足してリラックスしていてはならない。「いや、違う！ 彼は常にもっと上を目指さなければならないし、私はそれを彼に求めている」

その活躍は、アデイェミを代表にも呼び戻すのだろうか。木曜日には新ドイツ代表監督ユルゲン・クロップが初の招集メンバーを発表する。そこにバルサのアタッカーの名前が入っていても不思議ではない。というのも、クロップはドイツサッカー連盟での就任会見で、自身の下ではウイングの選手が決定的な役割を担うべきだと強調していたからだ。「どんな相手もピッチを非常に狭くできる。そこで唯一生まれる優位は、短い時間だけウイングにある。現代のゲームメーカーはウイングにいる」

カリム・アデイェミが最後にドイツ代表でプレーしたのはいつ？

少なくとも最多出場記録を持つ元ドイツ代表のローター・マテウスは、自身のSkyコラムで、アデイェミを有力候補の1人と見ている。というのも、彼はスペインで「花開いた」からだという。

アデイェミはこれまで11試合の国際Aマッチに出場し、1得点を記録している。最後の出場は2025年10月13日で、クロップの前任者ユリアン・ナーゲルスマンの下、北アイルランドとのワールドカップ予選で1-0勝利を収めた一戦に65分間プレーした。