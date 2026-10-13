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バルセロナの若手DFパウ・クバルシは、チームメートのラミン・ヤマルを世界最高のサッカー選手と称賛し、10代の逸材はバロンドールに十分値すると主張した。欧州での重要な一戦を前に、クバルシは、このウインガーが世代を代表する才能の持ち主であることをサッカー界全体が今や十分に認識していると強調した。

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個人賞の最有力候補はヤマル

バルセロナのDFパウ・クバルシは、現在の世界最高の選手が誰かについて、明確な考えを示した。注目のチャンピオンズリーグの一戦を前にメディアに対応した若きセンターバックは、ラミン・ヤマルを強く支持した。

「彼が世界最高だということは、もう世界中の誰もが知っている。彼自身もそう言っているけど、ピッチ上のプレーを見れば誰にでも分かる。彼はバロンドールにふさわしい。ワールドカップと今季のことを考えれば、僕も候補に入るかもしれない。でも、僕はもっと落ち着いてやっているし、彼のほうがメディアの注目を集めている」とクバルシは語った。『マルカ』が伝えている。この発言からは、10代のウインガーであるヤマルの目覚ましい飛躍がうかがえる。国内外で圧倒的な好調ぶりを見せるハンジ・フリック率いるチームで、ヤマルは中心的な存在となっている。

19歳のクバルシはチーム内での自身の成長も振り返り、実りある夏を経て、相手からの見られ方が変わったと認めた。バロンドールの可能性についてはヤマルと比べて控えめな姿勢を示しながらも、ピッチ上で受ける敬意の度合いに変化を感じているという。クバルシによれば、今ではストライカーたちが以前よりはるかに強い勢いと積極性を持って向かってくる。バルセロナの守備陣にいる単なる有望株ではなく、相手に警戒される存在になった証しだ。

トルコの熱狂にどう対応するか

フリック率いるチームは次に、チャンピオンズリーグでガラタサライと対戦するため、難しいアウェーの地イスタンブールへ向かう。

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「相手の攻守の強みは分かっている。これから行くスタジアムと、そこで生まれる雰囲気も分かっている。細部まで注意を払わなければならない。このスタジアムで感じるプレッシャーは誰もが知っている。ペドリはここでプレーしたことがあって、プレッシャーが強く、難しい場所だと僕に話してくれた。勝つのは難しいだろうけど、良いプレーを見せ、集中して臨むことを楽しみにしている」とスペイン人DFは説明した。

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守備陣の最優先目標は無失点に抑えることだ。クバルシは、このようなトップレベルの舞台で取り組むべき重要な課題だと考えている。

出場時間の管理とオシムヘンの脅威

若きDFを巡る大きな話題の一つが、そのコンディションだ。クラブと代表の双方で長い出場時間を重ねてきた。

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「ワールドカップでもシーズン序盤もたくさんプレーしてきたし、監督が僕の出場時間を調整しているのは分かっている。でも、自分の体はしっかりケアしているし、全ての試合で最後までプレーしたい。それが好きだから」とクバルシは語った。その意欲を支えているのがチームの現在の勢いで、クバルシは好調の流れを「止められない」と表現した。ただし、試合ごとに新たな課題があり、最近の連勝を受けて気を緩めることはできないとも警告している。

その課題には、ヴィクター・オシムヘンのような世界的な選手を封じることも含まれる。クバルシはデビュー戦でナイジェリア人ストライカーと対戦したことを振り返り、初対戦から両者がどれほど成長したかに言及した。

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チーム内の強さと選手層

クバルシは目の前の戦術的な課題だけでなく、フレンキー・デ・ヨングの復帰と、彼がチームにもたらす多様性にも触れた。オランダ代表MFは守備の中央に下がることもでき、ポジション争いは激しいままだ。

「フレンキーは素晴らしいレベルにある。特に本来のポジションではそうだ。素晴らしいシーズンを送るだろう。強い意欲を持って戻ってくるのは間違いない。チームのレベルを大きく引き上げてくれるし、彼が良い状態にあることは全員にとってとても重要だ」とクバルシは述べた。経験豊富なスター選手と下部組織出身者の組み合わせに大きく頼りながら、複数の大会を戦うクラブにとって、この選手層の厚さは欠かせない。クバルシはチームの年齢に関する懸念を退け、19歳の自分には、重圧のかかる試合を普段どおりに捉えられるだけの経験がすでにあると主張した。

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最後にクバルシは、審判やライバルのレアル・マドリーを巡る議論など、外部で語られている話題から目をそらし、チームは自分たちのパフォーマンスと内部での改善だけに集中していると強調した。