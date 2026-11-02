バルセロナに所属するスペイン代表のスター、ラミン・ヤマルの父であるムニル・ナスラウィ氏が、息子の姓にまつわる詳細を明かし、多くの人が思っているような「ヤマル」が姓なのではなく、同選手は別の姓を持っていると説明した。

ナスラウィ氏の発言は、土曜日にリーガ・エスパニョーラの一戦で行われたバルセロナのデポルティボ・アラベスに対する6-1の大勝の折に飛び出したもので、この試合でヤマルはカタルーニャのクラブのユニフォームを着て活躍を続けた。

同選手の父は、ソーシャルメディア上のライブ配信でこう語った。「皆が知っていることを一つ伝えておきたい。ラミン・ヤマルというのは姓ではない。息子の姓はナスラウィ・エバナだ。知っておいてほしいし、誤解しないでほしい」

「粘り強い者」という異名で知られるムニル・ナスラウィ氏は、ソーシャルメディアのプラットフォームで絶えず姿を見せることに熱心で、息子への支援のメッセージを送り、その能力への大きな信頼を示している。土曜日にも別の動画を投稿し、こう述べている。「ラミン・ヤマルがピッチにいる限り、君たちは頂点にはたどり着けない」

19歳のヤマルは、先ごろバロンドールのランキングで3位に入り、記事に記された内容によればワールドカップ制覇も経験しており、バルセロナと世界のサッカーを代表するスターの一人となっている。

ラミン・ヤマルは2007年7月にバルセロナ郊外で、父ムニル・ナスラウィ氏と、赤道ギニア出身でウエイトレスとして働いていた母シェイラ・エバナさんのもとに生まれた。