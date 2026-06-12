ラミン・ヤマルはW杯後にバルセロナへ戻っても、昨季のようにPKを次々蹴る機会は巡ってこないだろう。

昨季は1番手のキッカーとして地位を確立したが、今季はPKを一度も外していないイングランド代表FWアンソニー・ジョーダンが立ちはだかる。ジョーダンは今夏バルセロナが最初に獲得した選手だ。

今季リーグ戦では2本のPKを成功させ、勝ち点70獲得に直結した。しかしジローナ戦でポストに阻まれ、トップチーム初失敗。

この失敗がヤマルをラフィーニャやレヴァンドフスキ上回る地位を揺るがすことはなかったが、数週間前にはなかったPKキッカー論争の火種となった。来季のPKは誰が蹴るのか？

その答えはニューカッスルからやってくるかもしれない。ジョーダンは2025-2026シーズンをPK成功率100％で終え、10本すべてを沈めた。この数字はカタルーニャメディアの注目を集め、すでに彼を「バルセロナの新たなウイング」と呼んでいる。

先週水曜日のイングランド対コスタリカ戦後、ジョーダンはITVにこう語った。「キーンが退いた瞬間、出番だと興奮した。PKもプレッシャーも好きだから、ネットにボールが吸い込まれたときは最高だった」。

68分、ダリル・アラヤのハンドで得たPKを、途中出場のGKアブラハム・マドレスの守る左上隅に力強く蹴り込んだ。

プレミアやCLでも冷静に決め、ファンは「偶然ではない」と認める。

『マルカ』によると、フリック監督は新たなジレンマを抱える。ヤマルは右サイドと狭いスペースでの決定力をバルセロナにもたらすが、昨季の負傷から復帰したばかりで体力を管理する必要がある。

一方、ジョーダンは左ウイングやセカンドストライカーもこなすため、フランク・フルクト監督はより柔軟なローテーションを組める。

ロッカールームではPKキッカーの座は実績で勝ち取る特権だ。一歩ずつ自信を築いたヤマルは、シーズン無失格のチームメイトと座を争う。そのライバルは公然と「プレッシャーが大好きだ」と語る。

練習に復帰するヤマルは、10本中10本の記録を持つ新戦力に対し、自らの地位を守らねばならない。その新戦力は「ボールを奪い、PKスポットに蹴り込む」と公言する。