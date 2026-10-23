「痛みを伴う筋挫傷」、俗に「馬のキス」とも呼ばれる負傷が、パリ・サンジェルマン（PSG）にバルセロナとの劇的なチャンピオンズリーグの一戦を前に大きな動揺をもたらした。そして間接的に、リュカ・エルナンデスがサッカー界の大舞台へ驚きの復帰を果たすきっかけにもなった。

この負傷を負ったのはヌーノ・メンデスだった。PSGの左サイドバックはラシン・ストラスブールとのリーグ戦で負傷し、評価の高いカタルーニャのチームとの一戦を欠場することになった。キックオフ前、PSGでは左サイドバックの人選にとりわけ注目が集まっていた。そこでは傑出した選手ラミン・ヤマルと、嫌というほど何度も対峙することになるからだ。この19歳は、それまでの数週間で、今の彼を1対1でマークする以上に厄介な仕事はないと証明していた。

そこでPSGのルイス・エンリケ監督は、メンデスに代わる適任者を探す必要に迫られた。メンデスは2025年のネーションズリーグでポルトガル代表としてヤマルを封じていた。フランスメディアでは、複数のポジションをこなせるウォーレン・ザイール＝エメリが先発候補の筆頭と見られていた。リュカ・ディニュも候補だったが、ディニュはスペインとのワールドカップ準決勝で、ヤマルへの不用意なタックルからPKを与えていた。

しかし、最終的に選ばれたのはそのどちらでもなかった。ヤマルのマーク役を任されたのは、意外にもリュカ・エルナンデスだった。元バイエルンの同選手にとって、チャンピオンズリーグでの先発は1年半以上ぶり。フランスメディアによると、本人が起用を知ったのはキックオフのわずか2時間半前、チームミーティングの場だった。

リュカ・エルナンデスを苦しめた負傷とは？

PSGで4シーズン目を迎えたエルナンデスは、これまで実質的に緊急時の控えという立場だった。バイエルン在籍中の2022年11月に十字靱帯を断裂し、その負傷を抱えたままミュンヘンを去った。さらに2024年5月にも同じ負傷を負い、その後は出場時間が減る一方だった。本来のポジションであるセンターバックでは、かなり前からマルキーニョス、ウィリアン・パチョ、イリア・ザバルニーに次ぐ序列にあり、ルーカス・ベラウドと僅差で争う4番手にすぎなかった。

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それだけに、ルイス・エンリケ監督が火曜日、今の世界のサッカー界でおそらく最も難しい仕事を彼に託したのは驚きだった。ヤマルはバルセロナで、ファンや専門家をうならせるシーズンのスタートを切っていた。この若手選手は直近まで、ほとんどすべてがうまくいっていた。リュカ・エルナンデスと対峙するまでは。エルナンデスの守備によって、ラミン・ヤマルは今季おそらく最も低調なプレーに終わった。フランスの首都で繰り広げられた激しい一戦で、ヤマルは存在感を示せなかった。

PSGのバルサ戦4-2の勝利で、リュカ・エルナンデスが果たした役割は？

代わって輝いたのはリュカ・エルナンデスだった。CKから力強いヘディングで2-1とするゴールを決め、前回王者がホームで挙げた歓喜の4-2の勝利に決定的な貢献を果たした。ラミン・ヤマルも得点したのは事実だ。ただし、それはエルナンデスがザイール＝エメリと交代した後のことだった。試合後、PSGのルイス・エンリケ監督はこの30歳について「彼にはそれに値する。エネルギーがあり、満足感を持って前向きでいられる。チームにとって重要な選手だ」と語った。

得点後のエルナンデスがどれほど満足し、喜んでいたかは、ヤマルも身をもって知ることになった。ゴールの後、エルナンデスは対峙していたヤマルのそばを通りがかり、何気なく肩をたたいた。これがバルサのスターには気に入らなかった。ヤマルが向けた射すくめるような視線は、すぐにスローモーション動画としてネット上でミームになった。エルナンデスは満面の笑みで応じ、ヤマルをさらにいら立たせた。

PSGのスターにとって、思いがけない負傷がもたらした一夜の完璧な締めくくりだった。そして、現在30歳の彼には、同じような夜がさらに訪れるかもしれない。PSGはバルサ戦の勝利で大きな代償を払ったからだ。

フヴィチャ・クヴァラツヘリアは十字靱帯を断裂し、シーズン終了まで離脱する可能性がある。ウスマン・デンベレは筋肉の負傷で開始から約20分後に退き、主将マルキーニョスも筋肉の負傷で長期離脱する可能性がある。緊急時の控えだったエルナンデスが、今後数週間で再び重要な役割を果たすかもしれない。頼りになることは、火曜日の夜に示してみせた。



