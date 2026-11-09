共有 GOALをGoogleでフォロー

スペイン代表は、チェコ代表との次のUEFAネーションズリーグで、攻撃陣の中心選手2人を欠く。バルセロナのラミン・ヤマルとレアル・ソシエダの主将ミケル・オヤルサバルは、ともにプラハ遠征を欠場することが決まった。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、選手層が薄くなる中で対応を迫られている。

広告

バルセロナのヤマル、膝の不調で戦列離脱

ヤマルは、プラハで行われる次のUEFAネーションズリーグの試合に向けてスペイン代表に同行しない。この10代の逸材は、バルセロナがメトロポリターノでアトレティコ・マドリーを苦戦の末に下した試合の後、膝に違和感を抱えている。ハンジ・フリック率いるチームはフェルミン・ロペスの2得点で勝ち点3を手にしたが、試合による身体的な負担から、このウインガーは代表への合流を遅らせることになった。

バルセロナのメディカル部門は、19歳のヤマルの状態について代表スタッフと継続的に連絡を取ってきた。飛行機での移動やチェコでの試合によって症状が悪化するリスクを避け、カタルーニャに残って初期治療を受けるのが最善と判断された。スペインサッカー連盟（RFEF）は、メディカルレポートで十分な改善が確認されれば、ヤマルは週後半に代表へ合流する見込みだと認めている。

オヤルサバル、サン・セバスティアンで体調不良

スペイン代表の選手起用に関する悩みは、オヤルサバルの欠場見込みによってさらに増している。ソシエダのFWも木曜夜の試合を欠場する見通しだ。重いインフルエンザ様の症状に見舞われ、ラス・ロサスのシウダ・デル・フトボルへ移動できていない。現在はサン・セバスティアンの自宅で休養しており、代表の医師が毎日、体温と全身状態を確認している。

RFEFは両選手の状況を明確にするため声明を発表し、今回の代表活動から完全に離脱したわけではないと説明した。「両選手は今後数日中に代表キャンプへ合流し、エスタディオ・メトロポリターノでのイングランド戦に出場できるようになる」と同連盟は述べた。『マルカ』が伝えている。

広告 広告

デ・ラ・フエンテ監督、代表メンバーの調整を迫られる

ヤマルとオヤルサバルの離脱に先立ち、デ・ラ・フエンテ監督が当初発表したメンバーにはすでに変更が生じていた。ネーションズリーグのグループステージ終盤に向けてチームの競争力を維持するため、指揮官はすでに別の選手を補強として探さなければならなかった。順位表の首位を確保しようとするスペインにとって、こうした直前の変更は選手層の厚さを試すものとなる。

Related Topics

次の試合 CZE UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 ESP 視聴する

デ・ラ・フエンテ監督は別のコンディション問題への対応として、負傷したアンデル・バレネチェアに代わり、ホルヘ・デ・フルートスを招集した。ラージョ・バジェカーノの選手はサイドで直接的に仕掛ける新たな選択肢となる。ほかの主力アタッカーも現在起用できないため、そうした選択肢が必要になっている。デ・フルートスは月曜日にラス・ロサスの代表キャンプへ合流し、プラハへの遠征に向けた準備を始めた。

視線はメトロポリターノでの大一番にも

目下の焦点はチェコでの試合にあるが、スペイン代表はその次の一戦も見据えながら主力選手の状態を管理している。メトロポリターノでのイングランド戦は注目の一戦と位置づけられており、ヤマルとオヤルサバルの両選手を復帰させることが優先事項となる。2人が戻れば、ホームの観衆の前で戦う欧州王者にとって大きな後押しとなるだろう。

広告

バルセロナとソシエダのメディカルスタッフは、代表への復帰が円滑に進むよう、定期的に最新情報を提供している。ひとまずデ・ラ・フエンテ監督は木曜日のキックオフに向けて戦術的な代替案を見いださなければならない。レギュラーの先発選手2人を欠くなか、ニコ・ウィリアムズやブライアン・サラゴサらに前線を託す可能性もある。