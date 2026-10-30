金曜夜に『レキップ』が明らかにしたところによると、総合2位のキリアン・エンバペ（レアル・マドリー）と3位のラミン・ヤマル（バルセロナ）は、マノス・スタラモプーロス記者の投票ではトップ10にすら入らなかった。

このため、エンバペとヤマルはギリシャから1ポイントも得られなかった。特にエンバペにとっては悔しい結果だろう。バロンドールを獲得したばかりのハリー・ケインとは、わずか28ポイント差だった。

なお、投票権を持つこのギリシャ人記者は、バイエルンの得点源ケインを7位に選んだ。驚くことに、PSGのDFウィリアン・パチョを3位、レアル・マドリーの左サイドバック、マルク・ククレジャを4位とし、ケインだけでなくエンバペやヤマルよりも上に評価した。

バロンドール：ウクライナの記者もエンバペをトップ10に入れず

バロンドールの審査員は、FIFAランキング上位100カ国から1人ずつ選ばれた計100人の記者で構成される。各記者は候補者30人から自身のトップ10を選び、選ばれた選手には1位の15ポイントから10位の1ポイントまでが与えられる。

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ウクライナの記者も驚きのトップ10を提出した。イゴール・リンニク記者はケインを9位、ヤマルを7位にとどめた。一方、エンバペは同記者のトップ10にも入らず、ポイントを得られなかった。代わりに、バルセロナの守備の逸材パウ・クバルシを2位に選んでいる。

ケインは月曜夜、ロンドンで行われた授賞式でバロンドールを受け取った。エンバペとヤマルに続く4位にはロドリ（バルセロナ）が入り、過去8度の受賞を誇るリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）は、昨夏のワールドカップでアルゼンチン代表として見せた好パフォーマンスにより、再び5位に入った。