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ラ・リーガでラミン・ヤマルがPKを失敗したことを受け、バルセロナのハンジ・フリック監督はキッカーの優先順位を見直す可能性を認めた。チームは最終的に勝ち点3を手にしたものの、約11メートルからの好機を逃したことで、ヤマルとラフィーニャのどちらを優先すべきか議論が生じている。

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カンプ・ノウの激戦、ヤマルのPKは枠外へ

日曜日のカンプ・ノウで、バルセロナは悪夢のような立ち上がりを迎えた。カナダ代表のタジョン・ブキャナンとタニ・オルワセイが開始7分以内に得点し、ビジャレアルが2点を先行した。前シーズンのスペイン王者は反撃に向けて多くのチャンスをつくったが、前半にラミン・ヤマルが獲得したPKを生かせなかった。

キッカーを務めた19歳のヤマルは、シュートを枠外へ外した。この失敗は、ヤマルにとって2026年にクラブで失敗した3本目のPKとなり、なぜラフィーニャに任せなかったのかという疑問がすぐに浮上した。

フリック監督、PKの優先順位をラフィーニャに変える可能性を認める

試合後、記者団に対し、 フリック監督は現在、誰がPKを蹴るかは選手たちがピッチ上で決めていると明かした 。ただ、ドイツ人指揮官はヤマルが再び失敗したことを受け、自ら判断してラフィーニャに役割を任せる可能性を示唆した。

「ピッチ上で決めている。変更を考えなければならないかもしれないが、まだ分からない」とフリック監督は試合後、記者団に語った。「今後どうするか、ラフィーニャとヤマルの2人と話す。どちらもPKを決める力はあるが、今後どう運用するか考えなければならない」

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後半の猛攻で逆転、バルセロナがラ・リーガ首位のリードを維持

前半には悔しい場面もあったが、バルセロナは後半に反撃。10分間で3ゴールを奪い、3-2の勝利を収めた。これで今季ラ・リーガでは13試合で12勝とし、首位でレアル・マドリーとの差を再び勝ち点3に広げた。

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劇的な逆転を振り返り、 フリック監督は序盤の不用意なプレーを指摘した一方、後半のチームの戦術的な規律を称えた 。

「最初の10分を見れば、入り方はあまり良くなかった」と説明した。「ボールを持ちすぎ、2つのミスから2点を奪われた」

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「そこからの反応は信じられないほどだった。前半も素晴らしかったと思う。多くのチャンスをつくり、PKという大きな好機もあった。後半に向けては、何を改善したいかを確認した。より良い構造、明確な構造だ。あのようにプレーすれば相手は疲れる。10分間で3点を決めたと思うが、素晴らしかった」

好調のバルセロナ、チャンピオンズリーグでバクーへ

バルセロナにPKを巡る問題について長く考える時間はない。意識はすぐに欧州での戦いへと向かう。フリック監督率いるチームは水曜日、チャンピオンズリーグでサバFKと対戦するため、長距離移動を伴うバクー遠征に臨む。

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国内での好調を維持して週半ばの一戦に臨むフリック監督は、欧州での戦いが再開する前に、ヤマルとラフィーニャのPKの優先順位を短時間で決めなければならない。