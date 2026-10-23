俗に「プフェルデクス」とも呼ばれる「痛みを伴う筋肉の打撲」が、パリ・サンジェルマン（PSG）に大きな騒ぎをもたらした。舞台はバルセロナとの劇的なチャンピオンズリーグの一戦を前にした時期だ。そして、この負傷が間接的に、リュカ・エルナンデスの大舞台への意外な復帰につながった。

その打撲を負ったのはヌーノ・メンデスだった。PSGの左サイドバックはラシン・ストラスブールとのリーグ戦で負傷し、強豪と目されるカタルーニャのチームとの試合に出場できなくなった。キックオフを前に、PSGの左サイドバックには特に注目が集まっていた。この位置では、並外れた選手であるラミン・ヤマルとたびたび対峙することになるからだ。19歳のヤマルはそれまでの数週間、今の彼を1対1でマークする以上に厄介な仕事はないと思わせるプレーを見せていた。

そこでPSGのルイス・エンリケ監督は、メンデスの適任の代役を探す必要に迫られた。メンデスは2025年のネーションズリーグでポルトガル代表としてヤマルを封じ込めていた。フランスのメディアでは、複数のポジションをこなせるウォーレン・ザイール＝エメリが先発候補の本命とされ、リュカ・ディニュも候補に挙がっていた。ただし、ディニュはスペインとのワールドカップ準決勝で、ヤマルへの不器用なタックルによってPKを与えていた。

結局、起用されたのはそのどちらでもなかった。ヤマルの監視役は意外にもリュカ・エルナンデスに託されたのだ。元バイエルンのエルナンデスにとって、チャンピオンズリーグでの先発は1年半以上ぶり。フランスのメディアによると、本人が先発を知らされたのはキックオフのわずか2時間半前、チームミーティングの席だった。

リュカ・エルナンデスを苦しめた負傷とは？

PSGで4シーズン目を迎えたエルナンデスは、これまで事実上、緊急時の代役にとどまっていた。バイエルン時代の2022年11月に十字靱帯を断裂し、その負傷を抱えたままミュンヘンを去った。さらに2024年5月、同じけがを再び負った。それ以降、出場時間は減る一方だった。本来のポジションであるセンターバックでも、PSGではかなり前からマルキーニョス、ウィリアン・パチョ、イリヤ・ザバルニーに次ぐ立場にあり、ルーカス・ベラウドと僅差で4番手を争うのがせいぜいだった。

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そのエルナンデスに、ルイス・エンリケ監督が火曜日、現在の世界のサッカーでおそらく最も難しい任務を託したのは意外だった。ヤマルはバルセロナで、ファンや専門家をうならせるシーズン序盤を過ごしていた。若き才能は直近まで、ほとんどすべてがうまくいっていた。しかし、エルナンデスと対峙すると状況は変わった。エルナンデスに抑えられたラミン・ヤマルは、今季おそらく最も精彩を欠いた試合を見せた。フランスの首都で行われた激戦で、ヤマルは存在感を示せなかった。

PSGのバルセロナ戦4-2の勝利で、リュカ・エルナンデスはどんな役割を果たしたのか？

代わって輝いたのはエルナンデスだった。CKから力強いヘディングシュートを決めて2-1とし、前回王者が本拠地で収めた歓喜の4-2の勝利に決定的な貢献を果たした。ヤマルも得点したのは事実だ。ただ、それはエルナンデスがザイール＝エメリと交代した後のことだった。PSGのルイス・エンリケ監督は試合後、30歳のエルナンデスについて「彼にはそれにふさわしいだけのものがある。エネルギーがあり、満足し、前向きでいられる。チームにとって重要な選手だからだ」と語った。

得点後のエルナンデスがどれほど満足し、喜んでいたかは、ヤマルも身をもって感じることになった。ゴールを決めた後、エルナンデスは対戦相手のヤマルとすれ違いざまに、何げなく肩をたたいた。バルセロナのスターはそれが気に入らなかったようで、殺気のこもった視線を向けた。その場面はすぐにスローモーション映像のミームとなってインターネット上に広まった。エルナンデスは満面の笑みで応じ、ヤマルをさらに動揺させた。

PSGのエルナンデスにとって、打撲があったからこそ実現した夜を締めくくるには、これ以上ない出来事だった。そして現在30歳の彼には、同じような夜がさらに訪れるかもしれない。PSGはバルセロナに勝利した一方で、大きな代償を払ったからだ。

フヴィチャ・クヴァラツヘリアは十字靱帯を断裂し、シーズン終了まで欠場する可能性がある。ウスマン・デンベレも筋肉の負傷により、開始から約20分でピッチを去らなければならなかった。キャプテンのマルキーニョスも筋肉の負傷で、長期離脱する可能性がある。緊急時の代役だったエルナンデスは、今後数週間で再び重要な役割を担うかもしれない。頼りになることは、火曜日の夜に示した。



