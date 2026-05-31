ラミネ・ヤマル、W杯直前に最大の不安を告白

ラミネ・ヤマルは18歳。FCバルセロナとスペイン代表でプレーするウイングだ。自身初のワールドカップを心待ちにしているが、ハムストリングの負傷で大会を欠場するのではないかと不安だった。

4月末、バルセロナでのPKで負傷し、フリック監督に即座に交代されたが、1か月余りで復帰の準備が整った。

「欧州選手権以来、この大会を楽しみにしていた」と2024年欧州制覇のスペイン代表ヤマルは母国メディアに語った。「全員のモチベーションは最高潮。欧州王者として臨み、今回は世界王者の座を狙う」

日曜日に代表練習場に姿を見せたが、チーム練習にはまだ合流していない。負傷直後の不安はもうない。「あの瞬間は鮮明に覚えている。軽いけがであることを祈った。だってワールドカップが目前だったから」

「ハムストリングを傷めたのは初めてだったが、回復に時間がかかることは知っていた。重傷ではないかと怖かった。ワールドカップに出られないのも怖かった」と率直に語るヤマル。

長いシーズンで疲れた？ そんな感覚はない。むしろW杯が楽しみだ。「精神的にはまだ今シーズン1試合もプレーしていない気分。W杯デビューが本当に楽しみで、優勝トロフィーを掲げる瞬間を何千回も想像してきた」

まだ18歳ながら、ベテランのように感じることもある。「頭の中では10年もプレーしている気がする。でも、このレベルで3年しか経っていない。4年前は友達と広場で遊んでいた。その少年が今、ワールドカップに出場する。不思議な気分だ」