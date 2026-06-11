バルセロナの元監督シャビ・エルナンデスは、クラブ内で「厄介者」となった。前回選挙でフアン・ラポルタ氏に反対した代償を、すぐに支払っている。

ラジオ局「カタルーニャ」と紙「アス」によると、彼はマイアミとソウルでの「バルセロナ・レジェンド」2試合から外された。

この措置は今後も続く見込みで、ラポルタの元義理の息子で側近のアシスタント、アレハンドロ・イチェバリアがメンバー選考を担当している。

イチェバリアは選挙中、シャビが最も強く批判した人物の一人だった。

この状況にチャビは強い怒りと不満を抱いている。直近の「バルセロナ・レジェンド」試合でセルヒオ・ブスケツ、ジョルディ・アルバ、ハビエル・マスチェラーノら親友3人とプレーする予定だっただけに、落胆は大きい。

ラジオによると、シャビの代理人は、かつて同じ事務所に所属し現在はOB戦を主催するルイス・サから「シャビは歓迎されておらず、ソウルでの出場も拒否された」と通告されたという。

この流れはマイアミ戦の不参加で既に顕著で、 now完全に固まった。

騒動のきっかけとなったインタビューでは「イチェバリアはラポルタより権力が大きい」との見出しが立った。それ以前、シャビはロサンゼルス、メキシコ、ムンバイで「バルセロナ・レジェンド」としてプレーしていた。

クラブ側は、この問題は一時的で時間とともに解決すると主張している。