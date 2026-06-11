ラポルタ、バルセロナ救済へ「難題解決の男」を起用

木曜日の報道によると、バルセロナ次期会長に選出されたフアン・ラポルタ氏は、新任期開始時に財務部門を強化する計画だ。

3月15日の会長選で再選されたラポルタ氏は7月1日に2期目の任期を開始する。

自身のプロジェクトを完遂し、クラブの深刻な財政問題を完全に解決するのが目的だ。

スペイン紙「エル・コンフィデンシャル」によると、ラポルタは金融分野で豊富な経験を持つセルヒオ・シラノ氏を招へいした。シラノ氏はサバデル銀行の執行役員で、地中海貯蓄銀行（CAM）再建を手がけた実績を持つ。

資本市場で25年の経験を持つ彼は、バルセロナの新しい財務責任者としてクラブに参加する。

その就任は、クラブが2021年に始めた経済再建計画の最終段階に位置付けられる。

シラノ氏は今後数年間、クラブの主要な財務業務を統括する。

シラノはゼネラルマネージャーのマニエル・デル・リオに報告し、新理事で次期経済担当副会長見込みのフェラン・オリヴェの下で財務強化を進める。

シラノは、エスパイ・バルサの債務再編など、クラブが抱えるグローバルな課題に対応する。

クラブは当初の14億5000万ユーロ超えの融資増額を計画しており、このプロジェクトへの期待は高い。

当面はこの課題に注力する一方、スポンサーシップや投資など他の経営課題も担当する。