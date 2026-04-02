ラポルタ氏：レアル・マドリードはネグレイラ事件に極めて隠れた利害関係を持っている

最近バルセロナの会長に選出されたフアン・ラポルタ氏は、いわゆる「ネグレラ事件」をめぐるレアル・マドリードの姿勢を批判し、両クラブの関係が深刻な打撃を受けたと強調した。

約3年前、バルセロナが元審判委員会副委員長ホセ・マリア・ネグレラ氏に対し、同氏の個人会社を通じて840万ユーロを支払っていたことが明らかになった。このニュースはラジオ局「カディーナ・セル・カタルーニャ」によってスクープされ、現在も裁判で係争中である。

ラポルタ会長は木曜日に『マルカ』紙が掲載したコメントで次のように述べた。「ネグレラ事件では、裁判にかけられる前から我々は有罪と決めつけられていた。我々が何をするにしても、常に反発がある。我々はそれに慣れている。我々はカタルーニャ人であり、それに慣れている。そして我々はバルセロナであり、それに慣れているのだ」

さらに彼は次のように続けた。「それに加え、我々は成功を収めている。だからこそ、人々がこのように反応することに慣れてしまっているのだ。人々全般、特にバルセロナを支配下に置き、従属させ続けたいと願う者たちは……彼らはバルセロナの輝かしい歴史の一部を消し去ろうとした。我々を傷つけようとする者たちは、決して休むことはない。」

フロレンティーノ・ペレス氏やレアル・マドリードとの関係について、彼は次のように説明した。「レアル・マドリードの会長との関係は、相互の敬意に基づいている。我々はスーパーリーグに参加しており、そこでは利害が一致していた。当時は、我々の間のコミュニケーションはより強固だった」。

さらに彼はこう付け加えた。「しかし、ネグレイラ事件に彼らが関与して以来、その連携は途絶えてしまった。彼らは私に様々な説明をしてくるが、私には理解できない。それでも、私はバルセロナのために何かを成し遂げたいという思いから、スーパーリーグの件に固執するのが自分の義務だと感じたのだ。」

ラポルタ氏は続けた。「しかし、これは事態をさらに悪化させていると思う。裁判官が（ネグレラ）事件の却下を試みるたびに、彼らはラジオやメディアでの発言といった決定的な証拠を提示してくるが、その証拠は結局いつも無価値なものになってしまう」。

そしてこう締めくくった。「これには極めて隠された利害関係がある。彼らは、裁判官がバルセロナに肩入れしていると主張する自局のテレビ番組の主張を正当化するために、この手続きを長引かせたいのだ。この件は組織間の関係を悪化させた。個人的な関係は相互尊重に基づいているが、両クラブ間の関係は深刻な打撃を受けた」。

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