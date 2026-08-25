バルセロナのジョアン・ラポルタ会長は火曜日、クラブのスポーツシティに早くから足を運び、トレーニング開始前にハンジ・フリックと選手たちに挨拶を交わした後、スポーツ部門と会合を開き、懸案事項を協議した。夏の移籍市場閉幕まで、残すところわずか1週間となっている。

ラポルタの訪問は、バルセロナのスポーツディレクターであるデコのスポーツシティ到着と重なった。この会合は、クラブにとって決定的なタイミングで行われるものであり、来る9月1日の市場閉幕期限を前に、なお解決を目指すいくつかの案件が残されている。

ピュアなセンターフォワードの案件がバルセロナの最優先事項の筆頭に挙がっている。スポーツ部門は、ロベルト・レバンドフスキの退団後、チームにはこのポジションの補強が必要だと考えており、現在は複数の名前を検討している。最後の数日間で実行可能な交渉を見極めるため、選手やその所属クラブとの連絡を加速させる必要がある。

この案件はラポルタとデコから特に注目されており、両者の間では待望のストライカーやクラブのその他の動きについて連絡が続いているとの情報がある。過去数週間にわたり、移籍市場の動向を追うため、たびたび会合が持たれてきた。

シーズン序盤におけるバルセロナの攻撃陣の輝きにもかかわらず、スポーツ部門は依然として、必要に応じてこのポジションを担える選手に全面的に頼るのではなく、専門的なセンターフォワードとの契約を望んでいる。

チーム内で活用できる選択肢は複数ある。ラフィーニャ、アンソニー・ゴードン、ハムザ・アブドゥルカリムはセンターフォワードのポジションでプレーできるが、バルセロナは各選手にとって最良なのは、最も高いレベルを発揮できるポジションで起用し続けることだと考えている。

ゴードンの複数ポジションへの対応力は、バルセロナが同選手に関心を寄せた要因の一つだった。このイングランド人選手はウイングでもセンターフォワードでもプレーでき、それがフリックに試合を戦ううえでの追加の選択肢を与える。

最後の1週間におけるバルセロナの動きは、ストライカーの案件にとどまらない。アレハンドロ・バルデの将来もなお不透明なままだ。マンチェスター・ユナイテッドがこのスペイン人サイドバックに関心を示しており、同イングランドのクラブは現在レンタルの選択肢を検討する構えである一方、バルセロナは完全移籍の成立を望んでいる。

バルデが退団した場合、バルセロナは左利きのセンターバックと契約して守備を強化するために動く可能性があり、それは市場閉幕前にフロントが解決すべき任務のリストに新たな案件を加えることになる。

ラポルタとデコの動きは、チームの力強いスタート、とりわけエルチェに5-0で大勝した後に見られたものだ。この結果はシーズンの立ち上がりに対する会長の満足感を高めたが、センターフォワードのポジションを補強する必要があるというフロントの信念を変えることはなかった。

移籍市場の最後の7日間に突入し、バルセロナはストライカーの案件、バルデの将来、そしてその他あらゆる動きを決着させるべく時間との戦いに直面している。ラポルタとデコは、移籍ウインドウ閉幕前に成立可能な交渉を見極める作業を続けている。