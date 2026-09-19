バルセロナのジョアン・ラポルタ会長は、夏の移籍市場でアトレティコ・マドリードのアルゼンチン人FWフリアン・アルバレスの獲得に向けて動いた舞台裏を明かし、交渉の詳細とマドリードのクラブが選手の放出に見せた姿勢について説明した。

ラポルタはバルセロナの代議員会の場で、クラブがアルバレス獲得に向けて1億ユーロに達する正式なオファーを提示したものの、アトレティコ・マドリードはそのオファーを議論することすら拒否したと語った。

バルセロナ会長は、アトレティコ・マドリードのミゲル・アンヘル・ヒル・マリンCEOから、選手の適切な代役を確保できていないためアルバレスを売却する意向はないと伝えられたと説明し、次のように付け加えた。「私は彼に、もし取引を拒否する別の理由があるのなら、それを我々に伝えるべきだと言った。彼らの対応の仕方が適切ではなかったからだ」

さらにこう続けた。「最終的に、彼らはバルセロナを除くどのクラブにでも選手を売るつもりだと認めることで、本音をさらけ出した」

ラポルタは「何が起きたのかについて私なりの解釈はあるが、証拠を持っていないため、公の場で口にするつもりはない」と説明したうえで、アルバレスの件はすでに過去のものとなり、バルセロナは現在の陣容に満足していると強調し、スポーツディレクターのデコが行っている仕事を称賛した。

一方、ラポルタは代表活動による中断期間の多さを批判し、それがバルセロナのリズムに影響を及ぼし、選手の負担を増やしていると指摘。ハンジ・フリックが、試合過多や国際大会の多さが続く状況下で、こうした中断がもたらす悪影響について自身と話したことを明かした。

バルセロナ会長は昨シーズンにラフィーニャに起きたことを引き合いに出し、コーチングスタッフが負傷の危険性について警告していたにもかかわらず、連続した試合と長距離移動の末に負傷する前まで、選手は好調な状態にあったと説明した。